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Общество18 июля 2026 12:20

18 июля сразу четыре города Пермского края отметят День рождения

Публикуем подробную программу мероприятий
Дарья ЩЕРБИНИНА
18 июля сразу четыре города Пермского края отметят День рождения

18 июля сразу четыре города Пермского края отметят День рождения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в Пермском крае пройдут масштабные праздничные мероприятия сразу в четырех городах — Добрянке, Лысьве, Чусовом и Нытве. Для жителей и гостей подготовили концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, семейные развлечения, ярмарки и праздничные салюты. В Лысьве, Чусовом и Нытве празднование традиционно объединят с Днем металлурга.

Добрянка — 403 года

История Добрянки начинается с 1623 года — именно тогда поселение впервые упоминается в письменных источниках. Происхождение названия до сих пор вызывает споры. По одной версии, оно связано с древнерусским именем Добрыня, однако большинство исследователей считают, что город получил свое название от реки Добрянки.

Что ждет жителей и гостей города?:

Улица Советская

09:50 — забег на лыжероллерах.

10:00 — легкоатлетический забег «Добрянская верста».

10:30 — благодарственный молебен в честь города и концерт «Поём тебе, город у Камы» в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Главная площадь

11:30 — награждение участников спортивных забегов.

12:00 — «Добрянский Арбат»: ярмарка народных мастеров, ремесленные мастер-классы.

12:00 — детская интерактивная площадка.

13:00 — открытие художественной выставки Павла Васильевича Путешествия по родному Прикамью.

13:30 — пенная дискотека.

14:00 — шоу собак «Верные друзья».

15:00 — торжественное открытие праздника «Добрянка: сплав единства».

16:00 — концерт творческих коллективов «Таланты родного города».

18:00 — танцевальная программа «Ритмы, объединяющие мир».

19:00 — выступление ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье».

20:00 — шоу канатоходцев «Росэкстрим» из Краснодара.

21:00 — концерт группы «ИКРА50».

22:00 — музыкальное шоу с MC Tarasov, DJ Krasik и шоу-балетом Fresh.

24:00 — праздничный фейерверк.

Заводская набережная

С 12:00 начнут работу тематические площадки:

экскурсионные прогулки по историческому центру;

туристическая площадка Пермского края;

литературная гостиная;

выставка старинных прялок «Солнце для невесты»;

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

детская программа «Дворовые игры»;

выставка «Мой завод»;

13:00 — семейный квест «Собери завод»;

14:00 — концерт кавер-группы «Зажигай».

Лысьва — 241 год

Официальной датой основания Лысьвы считается 1785 год, когда началось строительство чугунолитейного завода. Название города связано с одноименной рекой, на берегах которой и возникло поселение.

Программа праздника:

Травянский пруд и городской стадион

07:00 — турнир рыбаков-любителей «Волна удачи».

10:00 — 69-я традиционная комбинированная эстафета, посвященная Дню города и Дню металлурга.

Парк имени А. С. Пушкина

11:00 — открытая тренировка по эстетическому бодибилдингу.

11:00 — дог-шоу.

13:00 — спортивно-патриотическая игра «Тропа отважных. Силы МЧС» с выставкой спецтехники.

15:00 — детская игровая программа «Счастливый день».

16:00 — концерт творческой молодежи «Родные люди» и розыгрыш призов.

19:00 — концертная программа «Рок в Парке».

Главная площадь (ул. Мира, 26)

12:00 — семейная программа «Из Лысьвы с любовью»: мастер-классы, викторины, фотозоны и игры.

13:00 — концерт воспитанников детских садов.

14:00 — праздничная программа «Город открытых сердец» с участием городских коллективов и показательных выступлений школы самбо.

16:00 — чествование семейных пар «241 год семейного счастья».

17:00 — соревнования «Районы-кварталы» для детей, родителей и педагогов.

18:00 — церемония вручения почетных наград и званий.

19:30 — кавер-шоу «Звездная битва» и розыгрыш призов.

21:30 — праздничная дискотека «Приводим в движение».

Чусовой — 93 года

История современного Чусового ведет отсчет с 1878 года, когда началось строительство железнодорожной станции Чусовская. Уже через год стартовало возведение металлургического завода, а в 1933 году поселок официально получил статус города.

В этом году День города совпадает с празднованием Дня металлурга.

Рассказываем, что ждет местных жителей на празднике:

14:00–17:00 – Фестиваль «Соседи. Мост поколений» и семейный праздник «Новосельцы».

Также состоятся «Чусовские гонки» — командные соревнования среди предприятий и организаций города. Для зрителей организуют конкурс на самую яркую группу поддержки.

19:00 — торжественная церемония награждения.

19:20 — праздничный концерт.

На сцену выйдут пермские кавер-группы Chicken Gun и «Хэппи», а завершит вечер большая дискотека со Стасом Тороповым.

23:55 — праздничный фейерверк.

Нытва — 84 года

Развитие Нытвы тесно связано с металлургией. Важнейшим событием для поселения стало строительство медеплавильного завода. В 1928 году Нытва получила статус рабочего поселка, а в 1942 году стала городом. В 2026 году Нытвенский металлургический завод отметит 270-летний юбилей.

Программа праздника:

Площадкой основных мероприятий станет Нытва-парк.

10:00 — семейный триатлон.

11:00 — игра «Вышибалы».

12:00 — семейный квест «Миссия в музее».

15:00 — детская игровая программа «Незнайка и волшебный поезд здоровья».

15:00 — показательные выступления и мастер-класс по водно-моторному спорту.

15:50 — мастер-классы и интерактивная зона «Большая раскраска».

16:30 — концерт «Истории города Н» с участием творческих коллективов Нытвы и Перми.

18:30 — конкурс «По-Нытвенски» и необычная «Битва за ложку».

20:15 — танцевальная программа «Зумба-взрыв: заряжаемся энергией» с коллективом «Танцоры Прикамья».

21:30 — концерт пермской кавер-группы «Кипишмод».

22:30 — DJ DYAKOV, MC Max Egorov и Go-Go dance.

23:50 — огненное шоу ASTERIA.

23:55 — праздничный фейерверк.

18 июля жителей Пермского края ожидает насыщенный праздничный день с десятками мероприятий для всей семьи. В каждом городе подготовили свою особенную программу — от спортивных стартов и исторических экскурсий до концертов известных коллективов, вечерних шоу и ярких салютов.

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