18 июля сразу четыре города Пермского края отметят День рождения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
18 июля в Пермском крае пройдут масштабные праздничные мероприятия сразу в четырех городах — Добрянке, Лысьве, Чусовом и Нытве. Для жителей и гостей подготовили концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, семейные развлечения, ярмарки и праздничные салюты. В Лысьве, Чусовом и Нытве празднование традиционно объединят с Днем металлурга.
Добрянка — 403 года
История Добрянки начинается с 1623 года — именно тогда поселение впервые упоминается в письменных источниках. Происхождение названия до сих пор вызывает споры. По одной версии, оно связано с древнерусским именем Добрыня, однако большинство исследователей считают, что город получил свое название от реки Добрянки.
Что ждет жителей и гостей города?:
Улица Советская
09:50 — забег на лыжероллерах.
10:00 — легкоатлетический забег «Добрянская верста».
10:30 — благодарственный молебен в честь города и концерт «Поём тебе, город у Камы» в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Главная площадь
11:30 — награждение участников спортивных забегов.
12:00 — «Добрянский Арбат»: ярмарка народных мастеров, ремесленные мастер-классы.
12:00 — детская интерактивная площадка.
13:00 — открытие художественной выставки Павла Васильевича Путешествия по родному Прикамью.
13:30 — пенная дискотека.
14:00 — шоу собак «Верные друзья».
15:00 — торжественное открытие праздника «Добрянка: сплав единства».
16:00 — концерт творческих коллективов «Таланты родного города».
18:00 — танцевальная программа «Ритмы, объединяющие мир».
19:00 — выступление ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье».
20:00 — шоу канатоходцев «Росэкстрим» из Краснодара.
21:00 — концерт группы «ИКРА50».
22:00 — музыкальное шоу с MC Tarasov, DJ Krasik и шоу-балетом Fresh.
24:00 — праздничный фейерверк.
Заводская набережная
С 12:00 начнут работу тематические площадки:
экскурсионные прогулки по историческому центру;
туристическая площадка Пермского края;
литературная гостиная;
выставка старинных прялок «Солнце для невесты»;
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
детская программа «Дворовые игры»;
выставка «Мой завод»;
13:00 — семейный квест «Собери завод»;
14:00 — концерт кавер-группы «Зажигай».
Лысьва — 241 год
Официальной датой основания Лысьвы считается 1785 год, когда началось строительство чугунолитейного завода. Название города связано с одноименной рекой, на берегах которой и возникло поселение.
Программа праздника:
Травянский пруд и городской стадион
07:00 — турнир рыбаков-любителей «Волна удачи».
10:00 — 69-я традиционная комбинированная эстафета, посвященная Дню города и Дню металлурга.
Парк имени А. С. Пушкина
11:00 — открытая тренировка по эстетическому бодибилдингу.
11:00 — дог-шоу.
13:00 — спортивно-патриотическая игра «Тропа отважных. Силы МЧС» с выставкой спецтехники.
15:00 — детская игровая программа «Счастливый день».
16:00 — концерт творческой молодежи «Родные люди» и розыгрыш призов.
19:00 — концертная программа «Рок в Парке».
Главная площадь (ул. Мира, 26)
12:00 — семейная программа «Из Лысьвы с любовью»: мастер-классы, викторины, фотозоны и игры.
13:00 — концерт воспитанников детских садов.
14:00 — праздничная программа «Город открытых сердец» с участием городских коллективов и показательных выступлений школы самбо.
16:00 — чествование семейных пар «241 год семейного счастья».
17:00 — соревнования «Районы-кварталы» для детей, родителей и педагогов.
18:00 — церемония вручения почетных наград и званий.
19:30 — кавер-шоу «Звездная битва» и розыгрыш призов.
21:30 — праздничная дискотека «Приводим в движение».
Чусовой — 93 года
История современного Чусового ведет отсчет с 1878 года, когда началось строительство железнодорожной станции Чусовская. Уже через год стартовало возведение металлургического завода, а в 1933 году поселок официально получил статус города.
В этом году День города совпадает с празднованием Дня металлурга.
Рассказываем, что ждет местных жителей на празднике:
14:00–17:00 – Фестиваль «Соседи. Мост поколений» и семейный праздник «Новосельцы».
Также состоятся «Чусовские гонки» — командные соревнования среди предприятий и организаций города. Для зрителей организуют конкурс на самую яркую группу поддержки.
19:00 — торжественная церемония награждения.
19:20 — праздничный концерт.
На сцену выйдут пермские кавер-группы Chicken Gun и «Хэппи», а завершит вечер большая дискотека со Стасом Тороповым.
23:55 — праздничный фейерверк.
Нытва — 84 года
Развитие Нытвы тесно связано с металлургией. Важнейшим событием для поселения стало строительство медеплавильного завода. В 1928 году Нытва получила статус рабочего поселка, а в 1942 году стала городом. В 2026 году Нытвенский металлургический завод отметит 270-летний юбилей.
Программа праздника:
Площадкой основных мероприятий станет Нытва-парк.
10:00 — семейный триатлон.
11:00 — игра «Вышибалы».
12:00 — семейный квест «Миссия в музее».
15:00 — детская игровая программа «Незнайка и волшебный поезд здоровья».
15:00 — показательные выступления и мастер-класс по водно-моторному спорту.
15:50 — мастер-классы и интерактивная зона «Большая раскраска».
16:30 — концерт «Истории города Н» с участием творческих коллективов Нытвы и Перми.
18:30 — конкурс «По-Нытвенски» и необычная «Битва за ложку».
20:15 — танцевальная программа «Зумба-взрыв: заряжаемся энергией» с коллективом «Танцоры Прикамья».
21:30 — концерт пермской кавер-группы «Кипишмод».
22:30 — DJ DYAKOV, MC Max Egorov и Go-Go dance.
23:50 — огненное шоу ASTERIA.
23:55 — праздничный фейерверк.
18 июля жителей Пермского края ожидает насыщенный праздничный день с десятками мероприятий для всей семьи. В каждом городе подготовили свою особенную программу — от спортивных стартов и исторических экскурсий до концертов известных коллективов, вечерних шоу и ярких салютов.
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