18 июля сразу четыре города Пермского края отметят День рождения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в Пермском крае пройдут масштабные праздничные мероприятия сразу в четырех городах — Добрянке, Лысьве, Чусовом и Нытве. Для жителей и гостей подготовили концерты, спортивные соревнования, мастер-классы, семейные развлечения, ярмарки и праздничные салюты. В Лысьве, Чусовом и Нытве празднование традиционно объединят с Днем металлурга.

Добрянка — 403 года

История Добрянки начинается с 1623 года — именно тогда поселение впервые упоминается в письменных источниках. Происхождение названия до сих пор вызывает споры. По одной версии, оно связано с древнерусским именем Добрыня, однако большинство исследователей считают, что город получил свое название от реки Добрянки.

Что ждет жителей и гостей города?:

Улица Советская

09:50 — забег на лыжероллерах.

10:00 — легкоатлетический забег «Добрянская верста».

10:30 — благодарственный молебен в честь города и концерт «Поём тебе, город у Камы» в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Главная площадь

11:30 — награждение участников спортивных забегов.

12:00 — «Добрянский Арбат»: ярмарка народных мастеров, ремесленные мастер-классы.

12:00 — детская интерактивная площадка.

13:00 — открытие художественной выставки Павла Васильевича Путешествия по родному Прикамью.

13:30 — пенная дискотека.

14:00 — шоу собак «Верные друзья».

15:00 — торжественное открытие праздника «Добрянка: сплав единства».

16:00 — концерт творческих коллективов «Таланты родного города».

18:00 — танцевальная программа «Ритмы, объединяющие мир».

19:00 — выступление ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье».

20:00 — шоу канатоходцев «Росэкстрим» из Краснодара.

21:00 — концерт группы «ИКРА50».

22:00 — музыкальное шоу с MC Tarasov, DJ Krasik и шоу-балетом Fresh.

24:00 — праздничный фейерверк.

Заводская набережная

С 12:00 начнут работу тематические площадки:

экскурсионные прогулки по историческому центру;

туристическая площадка Пермского края;

литературная гостиная;

выставка старинных прялок «Солнце для невесты»;

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;

детская программа «Дворовые игры»;

выставка «Мой завод»;

13:00 — семейный квест «Собери завод»;

14:00 — концерт кавер-группы «Зажигай».

Лысьва — 241 год

Официальной датой основания Лысьвы считается 1785 год, когда началось строительство чугунолитейного завода. Название города связано с одноименной рекой, на берегах которой и возникло поселение.

Программа праздника:

Травянский пруд и городской стадион

07:00 — турнир рыбаков-любителей «Волна удачи».

10:00 — 69-я традиционная комбинированная эстафета, посвященная Дню города и Дню металлурга.

Парк имени А. С. Пушкина

11:00 — открытая тренировка по эстетическому бодибилдингу.

11:00 — дог-шоу.

13:00 — спортивно-патриотическая игра «Тропа отважных. Силы МЧС» с выставкой спецтехники.

15:00 — детская игровая программа «Счастливый день».

16:00 — концерт творческой молодежи «Родные люди» и розыгрыш призов.

19:00 — концертная программа «Рок в Парке».

Главная площадь (ул. Мира, 26)

12:00 — семейная программа «Из Лысьвы с любовью»: мастер-классы, викторины, фотозоны и игры.

13:00 — концерт воспитанников детских садов.

14:00 — праздничная программа «Город открытых сердец» с участием городских коллективов и показательных выступлений школы самбо.

16:00 — чествование семейных пар «241 год семейного счастья».

17:00 — соревнования «Районы-кварталы» для детей, родителей и педагогов.

18:00 — церемония вручения почетных наград и званий.

19:30 — кавер-шоу «Звездная битва» и розыгрыш призов.

21:30 — праздничная дискотека «Приводим в движение».

Чусовой — 93 года

История современного Чусового ведет отсчет с 1878 года, когда началось строительство железнодорожной станции Чусовская. Уже через год стартовало возведение металлургического завода, а в 1933 году поселок официально получил статус города.

В этом году День города совпадает с празднованием Дня металлурга.

Рассказываем, что ждет местных жителей на празднике:

14:00–17:00 – Фестиваль «Соседи. Мост поколений» и семейный праздник «Новосельцы».

Также состоятся «Чусовские гонки» — командные соревнования среди предприятий и организаций города. Для зрителей организуют конкурс на самую яркую группу поддержки.

19:00 — торжественная церемония награждения.

19:20 — праздничный концерт.

На сцену выйдут пермские кавер-группы Chicken Gun и «Хэппи», а завершит вечер большая дискотека со Стасом Тороповым.

23:55 — праздничный фейерверк.

Нытва — 84 года

Развитие Нытвы тесно связано с металлургией. Важнейшим событием для поселения стало строительство медеплавильного завода. В 1928 году Нытва получила статус рабочего поселка, а в 1942 году стала городом. В 2026 году Нытвенский металлургический завод отметит 270-летний юбилей.

Программа праздника:

Площадкой основных мероприятий станет Нытва-парк.

10:00 — семейный триатлон.

11:00 — игра «Вышибалы».

12:00 — семейный квест «Миссия в музее».

15:00 — детская игровая программа «Незнайка и волшебный поезд здоровья».

15:00 — показательные выступления и мастер-класс по водно-моторному спорту.

15:50 — мастер-классы и интерактивная зона «Большая раскраска».

16:30 — концерт «Истории города Н» с участием творческих коллективов Нытвы и Перми.

18:30 — конкурс «По-Нытвенски» и необычная «Битва за ложку».

20:15 — танцевальная программа «Зумба-взрыв: заряжаемся энергией» с коллективом «Танцоры Прикамья».

21:30 — концерт пермской кавер-группы «Кипишмод».

22:30 — DJ DYAKOV, MC Max Egorov и Go-Go dance.

23:50 — огненное шоу ASTERIA.

23:55 — праздничный фейерверк.

18 июля жителей Пермского края ожидает насыщенный праздничный день с десятками мероприятий для всей семьи. В каждом городе подготовили свою особенную программу — от спортивных стартов и исторических экскурсий до концертов известных коллективов, вечерних шоу и ярких салютов.

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