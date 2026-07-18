Жара 30 градусов: синоптики дали прогноз на предстоящую неделю

Температура воздуха прогреется до +30 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала новой недели жителей Пермского края ждет несколько, по настоящему, теплых и солнечных дней. Летнюю погоду нам несет антициклон. Об этом «КП-Пермь» сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Уже в завтра, в воскресенье, 19 июля, антициклон начнет показывать свои действия. Исключением станет лишь юго-восток, где его влияние будет менее заметным.

В Перми в воскресенье воздух прогреется до +23…+25 градусов.

В понедельник ожидается +25…+27, во вторник температура повысится до +27…+29, а в последующие дни местами может достигнуть отметки +30 градусов.

Сухая погода, по предварительным прогнозам, сохранится как минимум до середины недели. После этого в отдельных районах вновь возможны кратковременные ливни и грозы.

Тем временем на юге Пермского края до вечера воскресенья ожидается значительное количество осадков. В Октябрьском и Уинском округах сильные дожди могут привести к новой волне дождевых паводков.

Напомним, за несколько последних дней наиболее заметные осадки прошли на востоке региона. В Лысьве за день выпало 19 мм дождя, в Губахе — 18 мм. Ночью в Чердыни специалисты зафиксировали еще 10 мм осадков.

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