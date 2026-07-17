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Общество17 июля 2026 13:55

Уплывший катамаран, бобры на затопленных улицах и ушедший под воду торговый центр: как Прикамье переживает сильнейшие дождивидео

В Прикамье сняли плывущего по затопленной улице бобра
Елена СОФЬИНА
Катамаран уплыл от туристов, когда на Чусовой ночью резко поднялся уровень воды.

Катамаран уплыл от туристов, когда на Чусовой ночью резко поднялся уровень воды.

Пермский край столкнулся с чередой дождевых паводков. По данным синоптиков, только за сутки - 15 июля - в городе выпала месячная норма осадков. Последствия стихии в регионе устраняют до сих пор, а в сети появляется все больше фото- и видеоматериалов, снятых после разгула непогоды.

В соцсетях набрала 50 тысяч просмотров история одной пермячки. Она вместе с родными отправилась на сплав по Чусовой с 10 по 12 июля. Во время ночевки из-за резко поднявшегося уровня воды единственный катамаран туристов уплыл без них.

Бобер плывет по деревне

Ирина Олешко рассказала «КП-Пермь», что отправилась на сплав по маршруту Кын — Журавлик. В компании было семь человек. В пятницу группа начала сплав, а вечером остановилась на ночлег: поставили палатку, катамаран достали из воды и просто оттащили на несколько метров от берега. Привязывать его не стали — никто не ожидал, что что-то может пойти не так. Однако утром, проснувшись и выйдя из палатки, компания не обнаружила свое плавсредство на прежнем месте.

— Вода в Чусовой за ночь поднялась на несколько метров, и катамаран уплыл без нас. Связи в том месте не было, но мы не впали в панику: понимали, что суббота, впереди еще много времени, а мимо проплывает множество сплавщиков. С берега мы кричали проходящим лодкам, просили взять хотя бы одного человека до деревни, чтобы оттуда найти катамаран или лодку для остальных. Но из-за сильного течения нас либо не слышали, либо не могли к нам подплыть, — рассказывает Ирина.

Время поджимало, и туристы начали волноваться:

— В воскресенье я проснулась в 4 утра от тревоги: в этот день за нами должен был приехать водитель, чтобы увезти нас в город. Мы снова начали высматривать сплавщиков. И нам повезло — подплыли ребята на катамаране с мотором. Они взяли двоих наших мужчин и довезли их до камня «Печка». Оттуда уже местные рыбаки на двух лодках приехали за нами и доставили в Кын, — рассказывает Ирина.

По пути ребята узнали, что были не единственными пострадавшими – семь катамаранов без людей унесло течением в тот же день. Но самое удивительное ждало их в конечной точке маршрута: оказалось, один из пропавших катамаранов прибился к берегу в районе Кына.

— Мы уже не надеялись, но в Кыну нас встретили сотрудники МЧС. Они спросили, как выглядит наш катамаран, мы описали — и они сказали, что один похожий прибило к берегу. Местные съездили на лодке и привезли его. Оказалось, что это был именно наш катамаран – так он вернулся к нам! — с улыбкой вспоминает Ирина.

В отличие от многих тревожных сводок, история другой пермячки — хоть и о разгуле стихии, — но тем не менее заставляет улыбнуться.

16 июля в деревне Мартьяново – это недалеко от Перми - местная речушка, которая обычно едва напоминает небольшой ручей, внезапно вышла из берегов и стремительно разлилась. Вода затопила все выезды из населенного пункта, так что некоторое время деревня оказалась отрезанной от внешнего мира.

— Река разлилась так сильно, что подтопило несколько огородов. А по улице, как по настоящей реке, поплыли бобры, — рассказала местная жительница Карина.

Одного из необычных «пловцов» успели снять на видео. На кадрах видно, как крупный бобр уверенно плывёт прямо по деревне. Женщина, снимавшая происходящее, не скрывает изумления:

— Обалдеть! Бобёр! Что происходит! Вот это потоп!

Эмоциональный ролик пермячка выложила в социальные сети. Всего за два дня видео набрало десятки тысяч просмотров — пользователи активно обсуждают необычные последствия разгула стихии и встречу с диким зверем прямо посреди затопленной улицы.

Фото: скриншот с видео ВК

Фото: скриншот с видео ВК

Серьезно пострадал от стихии и торговый центр «Спешилов» в Камской долине. В здании на первом этаже затопило торговые площади — вода залила отделы с мебелью, товарами для дома и продукты. Вход на первый этаж для покупателей временно закрыли. Попасть в здание можно только через центральный вход со стороны улицы Спешилова. Сейчас администрация экстренно устраняет последствия дождевого паводка.