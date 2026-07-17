Катамаран уплыл от туристов, когда на Чусовой ночью резко поднялся уровень воды.

Пермский край столкнулся с чередой дождевых паводков. По данным синоптиков, только за сутки - 15 июля - в городе выпала месячная норма осадков. Последствия стихии в регионе устраняют до сих пор, а в сети появляется все больше фото- и видеоматериалов, снятых после разгула непогоды.

В соцсетях набрала 50 тысяч просмотров история одной пермячки. Она вместе с родными отправилась на сплав по Чусовой с 10 по 12 июля. Во время ночевки из-за резко поднявшегося уровня воды единственный катамаран туристов уплыл без них.

Бобер плывет по деревне

Ирина Олешко рассказала «КП-Пермь», что отправилась на сплав по маршруту Кын — Журавлик. В компании было семь человек. В пятницу группа начала сплав, а вечером остановилась на ночлег: поставили палатку, катамаран достали из воды и просто оттащили на несколько метров от берега. Привязывать его не стали — никто не ожидал, что что-то может пойти не так. Однако утром, проснувшись и выйдя из палатки, компания не обнаружила свое плавсредство на прежнем месте.

— Вода в Чусовой за ночь поднялась на несколько метров, и катамаран уплыл без нас. Связи в том месте не было, но мы не впали в панику: понимали, что суббота, впереди еще много времени, а мимо проплывает множество сплавщиков. С берега мы кричали проходящим лодкам, просили взять хотя бы одного человека до деревни, чтобы оттуда найти катамаран или лодку для остальных. Но из-за сильного течения нас либо не слышали, либо не могли к нам подплыть, — рассказывает Ирина.

Время поджимало, и туристы начали волноваться:

— В воскресенье я проснулась в 4 утра от тревоги: в этот день за нами должен был приехать водитель, чтобы увезти нас в город. Мы снова начали высматривать сплавщиков. И нам повезло — подплыли ребята на катамаране с мотором. Они взяли двоих наших мужчин и довезли их до камня «Печка». Оттуда уже местные рыбаки на двух лодках приехали за нами и доставили в Кын, — рассказывает Ирина.

По пути ребята узнали, что были не единственными пострадавшими – семь катамаранов без людей унесло течением в тот же день. Но самое удивительное ждало их в конечной точке маршрута: оказалось, один из пропавших катамаранов прибился к берегу в районе Кына.

— Мы уже не надеялись, но в Кыну нас встретили сотрудники МЧС. Они спросили, как выглядит наш катамаран, мы описали — и они сказали, что один похожий прибило к берегу. Местные съездили на лодке и привезли его. Оказалось, что это был именно наш катамаран – так он вернулся к нам! — с улыбкой вспоминает Ирина.

В отличие от многих тревожных сводок, история другой пермячки — хоть и о разгуле стихии, — но тем не менее заставляет улыбнуться.

16 июля в деревне Мартьяново – это недалеко от Перми - местная речушка, которая обычно едва напоминает небольшой ручей, внезапно вышла из берегов и стремительно разлилась. Вода затопила все выезды из населенного пункта, так что некоторое время деревня оказалась отрезанной от внешнего мира.

— Река разлилась так сильно, что подтопило несколько огородов. А по улице, как по настоящей реке, поплыли бобры, — рассказала местная жительница Карина.

Одного из необычных «пловцов» успели снять на видео. На кадрах видно, как крупный бобр уверенно плывёт прямо по деревне. Женщина, снимавшая происходящее, не скрывает изумления:

— Обалдеть! Бобёр! Что происходит! Вот это потоп!

Эмоциональный ролик пермячка выложила в социальные сети. Всего за два дня видео набрало десятки тысяч просмотров — пользователи активно обсуждают необычные последствия разгула стихии и встречу с диким зверем прямо посреди затопленной улицы.

Фото: скриншот с видео ВК

Серьезно пострадал от стихии и торговый центр «Спешилов» в Камской долине. В здании на первом этаже затопило торговые площади — вода залила отделы с мебелью, товарами для дома и продукты. Вход на первый этаж для покупателей временно закрыли. Попасть в здание можно только через центральный вход со стороны улицы Спешилова. Сейчас администрация экстренно устраняет последствия дождевого паводка.