В семи районах Прикамья построят модульные гостиницы

Фото предоставлено базой отдыха "Русь", Чайковский МО.

Развитие культурно-познавательного туризма стало одной из главных тем выездного заседания правительства Пермского края. Оно состоялось в одном из наиболее привлекательных для туристов городов Прикамья – Чердыни.

Как отметил в своем докладе Дмитрий Беланович, заместитель председателя Правительства, курирующий туристическую отрасль, по итогам 2025 года, Пермский край занял лидирующие позиции в федеральном рейтинге субъектов по развитию туризма. Это третье место среди регионов с туристическим потоком от 0,5 до 1,5 миллиона поездок в год и второе место по программам поддержки отрасли. Таких результатов удалось достичь благодаря системной работе по реализации в регионе мероприятий нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Этот проект призван сделать путешествия по России удобнее и безопаснее, повысить качество сервиса, раскрыть туристический потенциал регионов и создать новые рабочие места.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

- Благодаря мерам поддержки нацпроекта и привлечению средств инвесторов, в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов, в рамках которых создаются новые средства размещения и точки притяжения для туристов, - сообщил Дмитрий Беланович.

Объем инвестиций в проекты уже составил 24 миллиарда рублей, из которых 21 миллиард - средства инвесторов. До конца 2030 года планируется привлечь еще порядка 40 миллиардов рублей средств инвесторов на реализацию проектов, многие из которых сегодня уже приобрели статус приоритетных инвестиционных проектов Пермского края.

Туристический поток в край ежегодно растет. С 2022 года прирост туристов составил 187 тысяч человек. Чтобы принять гостей, в регионе активно развивается инфраструктура.

- С момента старта национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Пермском крае создано более 300 новых номеров, современную инфраструктуру получили 4 туристических центра городов, оборудовано 5 пляжей, создано 4 многофункциональных зоны придорожного сервиса туристического типа, обустроено 5 туристических маршрутов, - продолжил тему министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

Он отметил, что по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» поддержано 10 проектов предпринимателей в семи муниципальных образованиях. В поселке Усьва, Пермском, Кунгурском, Куединском, Чайковском, Добрянском, Чусовском районе и Губахе появятся новые модульные гостиницы, а также 4 базы отдыха получат финансирование для расширения уже имеющейся инфраструктуры.

Фото предоставлено базой отдыха "Русь", Чайковский МО.

В Перми уже введен в эксплуатацию пятизвездочный отель Radisson, готовится к сдаче отель международной сети Hampton by Hilton, до конца года откроет своим двери отель сети «Азимут» на улице Окулова, 4.

На курорте «Ключи» активно строится центр здоровья «Аквамарин», а в Усть-Качке – акватермальный комплекс. Продолжается развитие всесезонного курорта «Губаха».

По программе обустройства туристических центров городов в 2025 году в Кудымкаре и Кунгуре начались работы по развитию объектов туристской инфраструктуры, обновлению навигационных конструкций и указателей, формированию привлекательной городской среды. Ранее туристские центры были созданы в Перми и Соликамске. А в 2026 году будут обустроены исторические центры Чердыни и Чусового. Там будут организованы места отдыха, смотровые площадки, установлены арт-объекты, созданы навигация и художественная подсветка зданий.

По итогам заседания Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов активнее работать с потенциальными инвесторами и привлекать их к работе по восстановлению объектов культурного наследия и наполнению исторических зданий жизнью, а также обратить внимание на развитие ремесел, снижение ограничений по инфраструктуре и развитие водного транспорта.

- Мы видим, что туризм стал значимой частью экономики региона, но меняется законодательство, появляются новые механизмы, важно общаться с экспертами, обсуждать, как можно развивать бренды городов с учетом удачных примеров, имеющихся на территории, - отметил губернатор.