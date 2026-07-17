Награды Минобрнауки России вручены представителям пермских вузов

Межвузовский кампус Пермского края.

Состоялась видеоконференция, на которой были подведены итоги пилотного проекта по разработке продуктовых программ кампусов. Их подвел заместитель Министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, который также вручил благодарственные письма коллективу Дирекции межвузовского кампуса Пермского края, шести вузам и Пермскому НОЦ «Рациональное недропользование».

Межвузовская команда Пермского края во взаимодействии с федеральным министерством, экспертами Российской Академии наук, индустриальными партнерами сформировала продуктовый портфель, который состоит из 10 программ и 45 продуктов, соответствующих стратегическим приоритетам Пермского края, Российской Федерации, и нацеленных на достижение технологического лидерства.

- Нам всем потребовалось время для создания и настройки системы взаимодействия всех субъектов продуктового портфеля межвузовского кампуса "Будущее Пармы". А это и научные коллективы вузов, и представители предприятий, и коллеги из органов власти. В нашем случае, когда у межвузовского кампуса восемь вузов-бенефициаров, а в регионе работает большое количество отраслевых предприятий, которые определяют экономические тенденции, эффективность и скорость работы системы определены поддержкой губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина на всех этапах реализации проекта, - отметил Максим Ильин, и.о. руководителя Дирекции межвузовского кампуса «Пермского края».

Напомним, межвузовский кампус Пермского края создается благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». На его территории расположатся пять шестиэтажных студенческих общежитий гостиничного типа и гостиница для преподавателей, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл и учебно-лабораторный корпус. Для разработки и реализации востребованных рынком технологий и их последующего запуска в серийное производство в межвузовском кампусе создаются 11 межвузовских лабораторий и Технопарк. Для системы высшего образования региона новый кампус – это флагманский проект и один из важнейших субъектов региональной государственной программы научно-технологического развития.