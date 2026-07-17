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Общество17 июля 2026 13:44

Награды Минобрнауки России вручены представителям пермских вузов

Ведомственная благодарность объявлена коллективу Дирекции межвузовского кампуса Пермского края, шести вузам и Пермскому НОЦ «Рациональное недропользование»
Ксения ОГАРЕВА
Межвузовский кампус Пермского края.

Межвузовский кампус Пермского края.

Состоялась видеоконференция, на которой были подведены итоги пилотного проекта по разработке продуктовых программ кампусов. Их подвел заместитель Министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, который также вручил благодарственные письма коллективу Дирекции межвузовского кампуса Пермского края, шести вузам и Пермскому НОЦ «Рациональное недропользование».

Межвузовская команда Пермского края во взаимодействии с федеральным министерством, экспертами Российской Академии наук, индустриальными партнерами сформировала продуктовый портфель, который состоит из 10 программ и 45 продуктов, соответствующих стратегическим приоритетам Пермского края, Российской Федерации, и нацеленных на достижение технологического лидерства.

- Нам всем потребовалось время для создания и настройки системы взаимодействия всех субъектов продуктового портфеля межвузовского кампуса "Будущее Пармы". А это и научные коллективы вузов, и представители предприятий, и коллеги из органов власти. В нашем случае, когда у межвузовского кампуса восемь вузов-бенефициаров, а в регионе работает большое количество отраслевых предприятий, которые определяют экономические тенденции, эффективность и скорость работы системы определены поддержкой губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина на всех этапах реализации проекта, - отметил Максим Ильин, и.о. руководителя Дирекции межвузовского кампуса «Пермского края».

Напомним, межвузовский кампус Пермского края создается благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». На его территории расположатся пять шестиэтажных студенческих общежитий гостиничного типа и гостиница для преподавателей, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл и учебно-лабораторный корпус. Для разработки и реализации востребованных рынком технологий и их последующего запуска в серийное производство в межвузовском кампусе создаются 11 межвузовских лабораторий и Технопарк. Для системы высшего образования региона новый кампус – это флагманский проект и один из важнейших субъектов региональной государственной программы научно-технологического развития.