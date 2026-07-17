«Задайте себе лишь один вопрос»: психолог объяснила, почему водители создают ажиотаж на пермских заправках

Главное правило в такие моменты — помнить, что топливо есть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очереди на автозаправочных станциях и временные ограничения продаж - классический триггер, который мгновенно оживляет старые привычки. Желание залить бак до краев и прихватить с собой канистру «про запас» возникает почти бессознательно.

Почему пермяки массово стоят в очередях, чтобы закупиться бензином даже при отсутствии реальной угрозы дефицита? И где проходит грань между здоровой предусмотрительностью и невротической тревогой? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала пермский психолог Наталья Мушакова.

Автомобиль - как символ контроля своей жизни

По словам эксперта, глядя на выстраивающиеся очереди, наше сознание подкидывает яркие образы из прошлого. В голове возникают картинки пустых полок 90-х годов и новости о дефиците. Сухой статистике об имеющихся запасах топлива мозг верит гораздо меньше, чем эмоциональной памяти.

И этот механизм не нов. Кто-то до сих пор пользуется стиральным порошком, купленным еще до пандемии коронавируса, а кто-то со времен СССР хранит дома стратегический запас свечей и спичек. При этом объектами панических закупок могут становиться самые неожиданные вещи - например, безглютеновые продукты, которые люди бросаются скупать лишь из-за слуха об их возможном исчезновении.

С точки зрения нейробиологии, информация об отсутствии чего-либо воспринимается мозгом как прямая угроза безопасности. Логика отключается, уступая место древним защитным механизмам.

- В случае с топливом ситуация усугубляется тем, что автомобиль для современного человека - это не просто средство передвижения, а личная свобода, независимость. И запас топлива дает мозгу сигнал, что так человек контролирует свою жизнь и является сам себе хозяином, - поясняет психолог.

Людей пугает не столько само отсутствие бензина, сколько потеря привычного уровня жизни и мобильности. Запас горючего становится иллюзией власти над хаотичным внешним миром. Нажимая на рычаг пистолета на заправке, человек возвращает себе ощущение того, что он управляет ситуацией.

Где кончается здравый смысл: две канистры против пяти

Разницу между предусмотрительностью и тревогой можно легко рассмотреть на примере покупки топлива:

Рациональный расчет (предусмотрительность): человек заливает полный бак перед длительной дорогой и берет одну канистру на случай форс-мажора, непогоды или долгого перегона по трассе.

- Совершая это действие, он снижает уровень стресса. «Я спокоен, я подготовлен, я знаю», - описывает это состояние эксперт.

Невротическая тревога: человек хочет купить три-пять канистр про запас, хотя ежедневно проезжает всего 10 километров до офиса и обратно.

- Такое поведение главный симптом компульсивности - когда человек совершает действие вопреки логике. «Далеко ехать не нужно. И это действие даже не успокаивает, а наоборот усиливает тревогу. Человек логикой понимает, что это глупо, при этом даже злится: на себя, на продавцов, на дефицит, но все равно делает это».

Психолог объясняет, что главный маркер тревоги – это когда покупка не приносит облегчения. Вместо чувства защищенности человек испытывает раздражение на окружающих и самого себя, но остановиться не может.

- Чтобы понять природу своего желания бежать на АЗС, предлагаю задать себе один простой вопрос: «Если я сейчас не куплю топливо, смогу ли я спокойно спать?», - советует Наталья Мушакова. - Если ответ «да» - вы просто отложили покупку на завтра. Это здоровая предусмотрительность. Если ответ «нет», вас трясет и накрывает волнение - ваш мозг начал путать бензин с базовым чувством безопасности. В этой ситуации логичнее переключиться на дыхательные практики, чтобы снять приступ паники, а не вставать в очередь.

А ведь именно те люди, которые заезжают купить пять-десять литров, чтобы залить бак под «завязку», и создают искусственный ажиотаж и километровые очереди. По сути, это тревожные люди, которые пытаются контролировать то, на что никак не могут повлиять.

Возникает логический вопрос: можно ли переубедить паникера?

- На чужих словах, к сожалению, никто не учится. Пока человек сам не попробует изъездить бак до лампочки и спокойно заправиться на следующий день, никакие аргументы на него не подействуют. Главное правило в такие моменты — помнить, что топливо есть, логистика работает, и ни одна машина пока не встала посреди дороги из-за пустого бака, - объяснила Наталья Мушакова.

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