Приехал в Россию с двумя тренерами: звезда НХЛ Матвей Мичков сыграл в одной команде с и.о. министра Альбертом Мардановым

Нападающий «Филадельфии» сыграл за «Губернию». Фото: страница ВК Альберт Марданов

Страничка в соцсетях часто раскрывает чиновников с неожиданной стороны. На днях исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов опубликовал на своей странице фото, на котором он запечатлен с Матвеем Мичковым - нападающим клуба «Филадельфия Флайерз» и одним из самых ярких талантов российского хоккея.

- Хоккей – мой любимый спорт с детства. Всегда делюсь фото и эмоциями с матчей, даже товарищеских. На неделе играл за «Губернию», и в составе нашей команды на лед вышел Матвей Мичков - звезда «Филадельфии». Матвей наш земляк. Гордость берет, что пермский парень покоряет НХЛ - это вдохновляет. После матча пообщались, сделали фото на память. Говорю всегда и повторю вновь: хоккей объединяет и заряжает энергией надолго! - подписал снимок Альберт Марданов.

Журналисты «Комсомолки» решили выяснить историю знакомства хоккеистов, и спросили у Альберта Наилевича, когда их пути пересеклись. Оказалось, личное знакомство произошло несколько лет назад, но уже успело перерасти в добрую традицию спортивных встреч на льду, в те моменты, когда прославленный хоккеист возвращается домой на каникулы.

- С Матвеем я познакомился, когда он был уже состоявшимся хоккеистом и играл за ХК «Сочи», - рассказал «КП-Пермь» Альберт Марданов. - Это произошло во время одного из хоккейных матчей. Сам я с детства тренировался в Пермском «Молоте». Сейчас играю за команду «Губерния» - это команда Правительства Пермского края.

Рассказал Альберт Наилевич и о последней встрече с нападающим «Филадельфии Флайерз».

- В июне Матвей Мичков приехал в родной город. Даже время отпуска он использует для интенсивных тренировок. Клуб «Филадельфия» направил с ним двух тренеров - по физической подготовке и катанию, и перед началом нового сезона в НХЛ Матвей продолжает совершенствоваться.

Товарищеский хоккейный матч, в котором принимал участие нападающий «Филадельфии» прошел на тренировочной площадке «Молота» в Перми 1 июля. Встречались команды «Губерния» и «Молотобойцы». Игра завершилась в пользу команды «Губерния».

- Не каждый день выдается возможность покататься на одном льду со звездой хоккея мирового масштаба, и игра оказалась по-настоящему захватывающей, - говорит Альберт Марданов.

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