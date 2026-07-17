Потеря подруги стала настоящей драмой: в Пермском зоопарке рассказали трогательную историю дружбы нубийской козы Фроси и стада альпак

Коза нубийской породы по имени Фрося беззаботно пасется среди длинношеих альпак. Фото: пресс-служба Пермского зоопарка.

В зоне «Обитатели гор» Пермского зоопарка можно наблюдать необычную картину: среди длинношеих альпак беззаботно пасется изящная коза нубийской породы по имени Фрося. На первый взгляд это соседство кажется странным, но за ним скрывается трогательная история о потере, привязанности и умении разных видов найти общий язык. И эту историю журналистам «КП-Пермь» рассказали сотрудники зоопарка.

- Особенность породы нубийских коз в том, что это не просто сельскохозяйственные животные, их отличает эмоциональная связь с окружающими, - объяснили зоологи. - Козы сильно привязываются к хозяину или другим членам стада, воспринимая их как свою семью. Они готовы следовать за человеком, как за вожаком, а некоторые специалисты говорят даже об элементах эмпатии: нубийка может подойти и утешить расстроенного хозяина тихим блеянием.

Коза Фрося родилась в 2025 году в «Детском зоопарке». У ее мамы-козы не оказалось молока, поэтому выкармливать малышку и ее брата пришлось зоологам. Из-а этого характер Фроси стал еще более социальным и ориентированным на поиск компаньона.

Когда козлята подросли, их распределили по разным вольерам «Детского зоопарка», и в теплый вольер к Фросе временно подселили новую гостью — альпаку по имени Люба. Ей требовалось поберечь здоровье, а климатические условия зимней экспозиции были для этого идеальным решением.

Оба этих вида обладают от природы спокойным и дружелюбным нравом. После недели знакомства обитатели теплого вольера поладили, а вскоре между животными возникла крепкая привязанность. Добродушная Люба начала великодушно позволять рогатой подруге заглядывать в свою кормушку, делясь сеном и лакомствами.

Для общительной Фроси Люба стала не просто соседкой, а настоящим другом и заменой потерянной семьи.

Когда закончилась зима и необходимость в теплом укрытии отпала, Люба вернулась в родное стадо, а для Фроси потеря подруги стала настоящей драмой.

- Это вызвало бурную реакцию козы: она громко кричала и искала соседку, - вспоминают сотрудники Пермского зоопарка, решившие принять нестандартное решение. Поскольку вернуть Любу назад было нельзя, оставалось только одно - переселить к подруге саму Фросю.

Так козочка покинула «Детский зоопарк» и переехала в новую локацию - к своим новым друзьям в зону «Обитатели гор».

Страхи – не начнутся ли конфликты за территорию и еду - оказались напрасными. Стадо приняло Фросю удивительно спокойно и мирно. И сегодня нубийская коза Фрося - полноценная участница горного сообщества.

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