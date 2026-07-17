Нашли голой в чулане: в Пермском крае двоюродный дед изнасиловал 7-летнюю внучку

Чудовищное преступление произошло в одной из деревень Коми округа 3 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы уже рассказывали, что 3 июля в одной из деревень Коми округа изнасиловали 7-летнюю девочку. Как стало известно нашим коллегам из издания "Парма-Новости", чудовищное преступление совершил двоюродный дедушка ребенка.

Семья Вихаревых (фамилия изменена - Ред.), в которой произошло преступление, - многодетная. Кроме 7-летней дочери, у них еще есть двое детей трех и пяти лет. Вихаревы сильно пьющие, каждый месяц они пропивают детские пособия. Так и в тот день, 3 июля, им пришли деньги на детей, и радостные родители поехали в магазин за алкоголем.

Как рассказал журналистам отец семейства, в магазин они ездили недолго. Когда вернулись – детей в доме не было, двое младшеньких были у соседей напротив, «может дядька их выгнал, или что, испугались может», старшая семилетняя Катя была в чулане голая.

Отец избил дядьку. Он убежал к приятелю-собутыльнику и спрятался под кроватью. Там его и нашли опера, которых вызвала мать девочки. Саму девочку на скорой увезли в больницу и уже вечером привезли обратно домой. Позже, как рассказал Вихарев, всех детей у них забрали.

– В лагерь труда и отдыха их в Кудымкар увезли. Ненадолго. Сказали, чтоб мы огород и дом в порядок привели и через месяц их обратно уже вернут нам, - рассказал изданию отец.

Следователи возбудили уголовное дело.

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