Только вытащили его из чердака, как дом ушел под воду: в Пермском крае наградили героев, спасавших людей из затопленных домов

Игорь Поезжаев и подполковник полиции Николай Коньков. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В минувшие выходные в Октябрьском из-за сильнейшего ливня вышла из берегов река Ирень и начала топить дома, дороги и огороды...

Жители были заранее оповещены об опасности, но около 30 человек отказались эвакуироваться и оказались в своих домах в водной ловушке.

Подвиг под проливным дождем

- Жители нескольких пятиэтажек в поселке Сарс оказались заблокированы в собственных квартирах, их подъезды стремительно наполнялись водой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сообщение от дежурного получил подполковник полиции Николай Коньков. Вместе с коллегами он выехал на место. В доме потоки воды заливали электрощиты, и чтобы предотвратить короткое замыкание и пожар, силовики связались с экстренными службами, и в доме временно отключили электричество.

К вечеру ситуация обострилась и Николая Конькова направили в село Мостовая. Там, в низине, три жилых дома оказались в зоне масштабного подтопления. В одном из них, где вода уже поднялась практически до самой крыши, находился пожилой мужчина, не сумевший самостоятельно выбраться наружу.

На помощь полицейскому пришел местный житель Игорь Поезжаев, который прибыл в Мостовую на автомобиле с лодкой. Вместе они приняли рискованное решение добираться до строения вплавь. Мужчины привязали к лодке веревку длиной около 200 метров, а второй конец передали на берегу для страховки.

Коньков и Поезжаев подплыли к дому через мутный поток, вытащили хозяина через окно и эвакуировали его в безопасное место. К тому моменту, как герои добрались до берега, дом почти полностью скрылся под толщей воды.

Родственники спасенного написали им слова благодарности в социальных сетях: «Еще раз говорим вам, мужики, слова благодарности и признательности за ваш подвиг! Ваше неравнодушие и оперативность - это настоящий пример мужества и человечности. Низкий вам поклон от всей нашей родни».

Девять героев получили благодарности

Среди награжденных - подросток, который проявил героизм во время спасения людей. Фото: страница ВК Георгий Поезжаев.

21 июля в администрации Октябрьского округа состоялась торжественная церемония награждения тех, кто первым пришел на выручку попавшим в беду людям. Отмечали героев, которые не дожидаясь команд и рискуя собой, помогали людям.

Глава округа Георгий Поезжаев лично вручил землякам благодарственные письма за мужество, проявленное во время паводка, и активное участие в ликвидации последствий ЧС и восстановлении инфраструктуры.

Наград были удостоены девять человек:

- Николай Викторович Коньков, заместитель начальника Отдела МВД России «Октябрьский», подполковник полиции

- Вадим Алексеевич Бадьин, врио начальника Отдела МВД России «Октябрьский», майор полиции

- Игорь Александрович Столбов, врио заместителя начальника Отдела МВД России «Октябрьский», майор юстиции

- Валерий Витальевич Дульцев, директор ГКУ «Октябрьское лесничество»

- Михаил Валерьевич Дульцев, индивидуальный предприниматель

- Степан Григорьевич Белоусов, главный инженер ООО ПКФ «Стройлес»

- Павел Сергеевич Шестернин, инженер по лесопользованию ООО ПКФ «Стройлес»

- Игорь Васильевич Поезжаев, водитель ООО ПКФ «Стройлес» (тот самый неравнодушный житель с лодкой)

- Валентин Артёмович Клюкин, ученик ФГКОУ «Пермское президентское кадетское училище Героя России имени Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации».

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