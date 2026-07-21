Когда букет спасает жизни: в Перми запускают акцию «Дети вместо цветов»

Маленький ручеек, собранный в каждом классе, превращается в настоящую большую реку! Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Еще несколько лет назад 1 сентября школьные дворы Перми утопали в море гладиолусов, астр и роз. Но в последние годы эти разноцветные букеты стали все чаще превращаться в реальную помощь тем, кто в буквальном смысле борется за свою жизнь.

В Перми объявили старт Всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов», которую уже девятый год подряд поддерживает пермский благотворительный фонд «Берегиня».

- Суть акции проста: вместо того чтобы каждый ученик нес на линейку по пышному букету цветов, класс дарит учителю один общий букет или подарок, а сохраненные средства переводит детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Это настоящее переосмысление первого школьного дня и возможность начать учебу с добрых дел, - говорят в «Берегине».

В этом году организаторы акции направят собранные средства по трем жизненно важным направлениям: поддержку медицинских учреждений, лечение ребят и их реабилитацию после выписки, чтобы маленькие пациенты могли вернуться к нормальной жизни, вновь научиться улыбаться и не бояться будущего.

- Мы участвуем в акции, потому что помощь детям - это про человечность и ответственность. Для нас важно поддерживать тех, кто сейчас борется с болезнью, - говорит директор МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» Татьяна Михайловна Дьякова.

К слову, за все время проведения акции «Дети вместо цветов» более 30 тысяч человек собрали 5,7 миллиона рублей. При этом важно, что каждый маленький ручеек, собранный в каждом конкретном классе, превращался в настоящую большую реку: индивидуальный курс реабилитации для маленькой девочки Маши, долгожданную поездку в Санкт-Петербург для мальчика Максима или современный слуховой аппарат для Дашеньки.

Для самих школьников такая инициатива становится самым первым и важным уроком доброты. Им не читают нотаций о том, как нужно помогать ближнему. Они сами принимают решение отказаться от лишнего для спасения чьей-то жизни и видят результат своих действий собственными глазами. А еще учатся главному - сопереживанию.

Узнать подробности участия в акции «Дети вместо цветов», зарегистрироваться и проследить путь собранных средств можно на официальном сайте акции.

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