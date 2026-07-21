Александра Лукова расстреляли в собственном баре. Фото: источник КП-Пермь/СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае спустя почти три года задержали убийцу бизнесмена Александра Лукова. На опубликованных правоохранителями кадрах видно, что взяли киллера в квартире и, судя по всему, съемной. Сработал ОМОН весьма деликатно – без выстрелов, криков и выбитых дверей.

«Спокойно, полиция работает, лег на пол», - скомандовал подозреваемому один из сотрудников.

Кроме ОМОНа, в задержании участвовали следователи и бойцы Росгвардии. Киллера увезли на допрос и предъявили обвинение по статьям об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Задержание убийцы бизнесмена Лукова Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

59-летнего предпринимателя Александра Лукова, напомним, расстреляли 5 октября 2023 года на крыльце принадлежащего ему бара. На эксклюзивных кадрах, которые оказались в распоряжении редакции «КП-Пермь», видно, как около 18.30 Луков паркует свой синий Porsche у входа в бар и заходит внутрь. За ним, примерно через минуту, заходит мужчина в маске и капюшоне и начинает стрелять. Бизнесмен получает четыре пули из "Макарова", одна из них попадает в печень. Раненый он успевает выбежать на улицу, но, сделав несколько шагов, падает на землю. Убийца перешагивает через тело своей жертвы и убегает.

Момент убийства пермского бизнесмена Александра Лукова Видео предоставлено источником "Комсомолки"

Вскоре после убийства на скамье подсудимых оказались двое – бывший бизнес-партнер Александра Лукова Руслан Шардаков и его близкий знакомый Андрей Широков. Первого судили за подстрекательство к убийству, второго – за организацию.

Заказать свое друга, по версии следствия, Шардаков решил из-за разногласий при дележке прибыли от совместного бизнеса. Двадцать лет назад компаньоны купили участок земли на улице Цимлянской, где построили двухэтажный торговый центр. Помещения в нем сдавали в аренду. Также в их общей собственности было две нефтяных скважины возле Чермоза. При этом доходы от имущества делились не поровну: Александр Луков получал в месяц около миллиона рублей, а Руслану Шардакову доставалось 300 тысяч. В сентябре 2022 года Луков отказался выплатить компаньону и эти деньги. Тогда Шардаков не стал оформлять на партнера 70 процентов торгового центра, о чем они договаривались ранее. Вместо этого он подарил все здание своему сыну. В ответ на это Луков подал иск в суд.

Руслан Шардаков. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После этого Руслан Шардаков и решил заказать убийство. Для этого он обратился к своему соседу по даче Андрею Широкову, пообещав за это 500 тысяч рублей. Андрей Широков нашел исполнителя и купил пистолет с патронами. Руслан Шардаков дал приметы Лукова и всю информацию о нем и его привычках, номерах автомобилей и местах, где тот бывает. Широков следил за будущей жертвой и передавал информацию наемнику.

После убийства киллер добежал до лодочной станции, где заранее оставил автомобиль «Нива», и скрылся на нем. Потом он вернул Широкову пистолет, который тот выбросил в реку.

Александр Широков. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Оба подсудимых полностью отрицали свою вину и попросили, чтобы в суде их дело рассматривали с участием присяжных заседателей. В течение полутора месяцев шли судебные заседания, выступали свидетели. Но перед самым началом прений выяснилось, что присяжные заседатели обсуждали между собой детали процесса, что запрещено законом.

В результате судья Олег Ахматов отстранил от участия в деле всех присяжных заседателей. Все прошедшие судебные заседания признаны несостоявшимися. И рассмотрение дела началось заново, с новым составом присяжных. Они посчитали вину подсудимых доказанной, но решили, что те заслуживают снисхождения.

В итоге суд приговорил Андрея Широкова к 17 годам годам лишения свободы и году ограничения свободы, а Руслана Шардакова – к 16 годам и году ограничения свободу. Осужденным зачтется время, проведенное в СИЗО - это более двух лет. Также с обоих осужденных суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в пользу родственников убитого - от миллиона до полутора миллионов на каждого из потерпевших. В общей сложности - более 26 миллионов рублей.

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