Иван Фатавиев (сверху) и Илья Ужегов спасли пенсионерку, когда ее дом ушел под воду по самую крышу. Фото предоставлено героями публикации.

В среду, 15 июля, в селе Богородск Октябрьского округа с 14 часов шли проливные дожди. Уровень воды в местной речке Арий поднялся в несколько раз, а вечером с холмов и лесов в низину обрушился мощный грязевой поток. Там, у самой дороги, над рекой стоит дом одинокой пенсионерки, который за считанные минуты стал уходить под воду.

Когда вода хлынула по логу с гор, пенсионерка успела забраться на чердак, выбить маленькое окошко и позвать на помощь. Ее дом ушел под воду по самую крышу примерно за 15 минут - выбраться обычным путем она уже не могла.

В Октябрьском округе под воду ушел дом пенсионерки

В это время 16-летний Иван Фатавиев, студент первого курса Кунгурского автотранспортного колледжа, возвращался с летней подработки домой. Увидев, что у дороги собралось много людей, он остановился.

— Я услышал крики, подошел посмотреть, что случилось, — рассказывает Иван. — Мой дядя в это время уже привез лодку. Я сбегал до дома за монтажками, мы запрыгнули в лодку и поплыли.

Его дядя - 27-летний Илья Ужегов, работник местного клуба, - уже ждал у воды. Мужчины быстро доплыли до затопленного строения. Иван монтажкой оторвал доски, ведущие на чердак, и забрался внутрь.

— С чердака до лодки было метра два, может, меньше, — уточняет парень. — Я спускал бабушку, а Илья принимал ее в лодку. Она плакала, переживала, что у нее теперь нет жилья.

Пенсионерка живет одна, родственников у нее нет. Сейчас она временно устроилась у знакомых, которые за ней ухаживают. В момент паводка в доме с женщиной были две кошки, но вытащить их она не успела. Иван рассказал, что она очень переживала за питомцев.

Большая вода ушла только на следующее утро. Местные говорят, что такого сильного затопления здесь никогда не видели:

- Раньше весной вода поднималась, но не настолько стремительно и уж тем более не до такой высоты. Помимо дома пенсионерки, пострадал еще один дом через дорогу — куда стекали бурные потоки.

- Мы рады, что удалось помочь, и бабушка осталась жива! — говорит Иван.