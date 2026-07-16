«Слепой котенок разорвал пакет с водой и отчаянно мяукал!» Истории из кошачьего приюта, которые не оставят равнодушными

Напросилась поработать в кошачий приют и получила массу положительных эмоций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Три месяца назад ушел на радугу наш любимый кот, ему было 19 лет. Горевали - не то слово, до сих пор сложно смириться с этой потерей. Однако брать нового питомца в семью мы пока не готовы, а желание почесать за ушком и послушать ласковое мурчание – стало просто физически необходимым, и я напросилась поработать в кошачий приют.

- Конечно, приходи! У нас 200 котиков живут, работы всем хватит, – с радостью отреагировали волонтеры приюта «Счастливый хвост».

Одну накормить, другую полечить

И вот я уже стою возле трехэтажного здания в промышленной зоне Перми. В окошках здесь маячат макеты кошечек и собак.

На окнах приюта - макеты кошек и собак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Меня приветливо встречают и просят переодеть одежду и обувь – к котикам, чтобы не занести инфекцию, в уличных кроссовках нельзя.

В длинном коридоре - несколько дверей, ведущие к ветеринару, в стационар, столовую и комнаты, где находятся котики. Здесь же стоят стеллажи с кормом, коробками, переносками, чистыми лежанками и другим кошачьим приданым.

Ветеринарный осмотр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С самого утра четыре сотрудницы выполняют назначения, кормят и ухаживают за питомцами: «Феона сама не ест, ее забрали из квартиры умершей хозяйки. Сыну такое наследство – у Феоны лишний вес - было не нужно, и бедняга оказалась в приюте».

Чтобы накормить пушистика, кото-мамы разбавляют паштет водой и шприцом вводят еду и лекарство.

Правда, милая картина? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Знакомьтесь, это Звездочка – крошечный котенок, за жизнь которого мы только-только перестали переживать», «Здесь в вольерах у нас новички, они на карантине», «А это наши кошечки с коронавирусом, им тоже лекарство нужно дать», «Глазки котятам промыли?», - после спокойной офисной работы я с трудом успевала следить за сменой событий, происходящих в приюте.

Разорвал пакет с водой и громко мяукал

- А вот две наши мамы Светлана и Шипа и их котята,- говорит кото-мама Катя, которая стала моей наставницей. - Сейчас будем перевозить их с третьего на второй этаж. Они в приют с улицы попали и сразу родили котят, причем выкармливают не только своих, но и подкидыша, которого мы назвали «Отважный». Котенка принесла женщина, которая проходила мимо мусорки и услышала писк. Слепой новорожденный малыш сумел разорвать двойной пакет, наполненный водой, и мяукализо всех сил. Спасли, выкормили, скоро будем искать ему дом. У остальных котят кличек пока нет, они родились весной, надо что-то весеннее им придумать. А вот Шипу мы так назвали, потому что она жила на улице и на всех шипела, а ее котята у нас уже социализируются.

Любопытные хвостики буквально облепили меня: цеплялись за ноги, играли, давали себя гладить и просились на ручки. Подошла и мама-кошка, понюхала протянутую руку, разрешила погладить и довольно замурчала. Ну, не счастье, ли?

Здесь Мандаринка, а там - Скумбрия

В перерыве мы с сотрудницами наблюдали за котами, которые обитают прямо в кухне. Трое из них тут же принюхались к пирожкам, которые принесла одна из волонтеров. Она не смогла отказать - отломила кусочек и угостила кота Вову: «Он раньше жил на дачах и ел одни булки, поэтому - несмотря на полные миски сухого корма, почуяв пирожок, устоять не может».

Хвостики очень хотят общаться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А ко мне на колени тут же запрыгнул котик по кличке Стас.

- Его привезли из дома, где жило много кошек. Стас был любимцем хозяйки и ел кошачий корм, а все остальные коты сидели на молоке и хлебе. Стас и сейчас пытается урвать себе все самое вкусненькое. Ласку в том числе, - пока мне это объясняли, я наглаживала нового знакомого за ушком и слушала, как внутри у него заработал громкий мурчащий моторчик.

Пока пили чай, обсудили все новости: «Мне кот Дачник с лейкозом сегодня кричал, что он самый голодный кот на свете», «Я же кормила его с утра! Вот хитрюга!»

Моя наставница Катя с беглянкой Рикоттой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Потом мы с Катей засучили рукава, надели перчатки и отправились на уборку.

- У нас двери всегда должны быть закрыты, чтобы инфекцию не разносить, но здесь живет наша Рикотта, которая только открой дверь – сразу норовит выскользнуть, - объяснила моя наставница. И как только мы приоткрыли дверь, в щель тут же попыталась прошмыгнуть белая кошка. Катя мастерски удержала ее и погрозила пальцем. – Ох, Рикотта, ну и хулиганка же ты! А вот наши остальные котики, знакомься – Платон, Пончик, Гренка, рыжая красавица Мандаринка, Аэлита, Килька, Скумбрия, Ричи, Зорька, Борька, Душица, Симка, Усач, Бобик, Альберт, Багира, Рина, Ирма, Маша…

В одной такой комнате живет несколько десятков кошек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В комнате площадью метров 40-45 живет несколько десятков кошек. Одни сидели в вольерах, другие - устроились в домиках, гамаках и на лежанках, а третьи оккупировали подстилки на подоконнике. Многие из них настоящие красавчики – пушистые, ухоженные и, кажется, даже породистые.

За день работы я завела много новых знакомств. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Работы в приюте всегда много

Первым делом мы взялись за лотки: их нужно было прибрать и засыпать новыми древесными гранулами. Потом предстояло перемыть все миски, положить в них сухой корм и налить свежую воду. Такую же уборку нужно было провести и для котиков из вольеров. Они живут отдельно, так как этим постояльцам нужен особый корм, или характер у них боязливый или неуживчивый.

Убрать нужно было не только в комнате, но и в вольерах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Напоследок надо промести щеткой лежанки, протереть пыль и помыть пол.

- А когда все сделаем, можно будет с котиками пообщаться?

- Можно, но работы бывает столько, что до конца рабочего дня ее не успеваешь переделать. Работаем мы до 18.00, и нередко приходится задерживаться. Хорошо, сегодня у меня помощница отличная есть. Случается, люди приходят к нам поработать, а через полдня уходят, мол, это не мое: я с котиками пришел пообщаться, а не лотки убирать.

Пока мы с Катей прибирались, я успела завести новые знакомства – несколько котиков начали доверчиво тереться о ноги. А вот некоторые оказались пугливыми. Каждый раз, когда я приближалась, шипели, убегали подальше и с недоверием смотрели на нового человека.

Кошачья тишина

В помещении, где живут кошки, очень тихо. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Удивительно, но в помещении, где жили три десятка кошек, стоит полная тишина. Приютские коты совсем не мяукали, лишь изредка в разных частях комнаты слышалось грозное шипение – это две кошки что-то не поделили, а после мини-конфликта разбежались по комнате, как бильярдные шары.

А вот самой дружелюбной оказалась та самая белоснежная кошечка Рикотта! Пока я присела, чтобы убрать очередной лоток, она осторожно запрыгнула мне на шею и начала громко петь песни прямо в ухо.

Чтобы всем котикам хватило места, у стены стоят несколько лотков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Забирайте ее к себе, а то она у нас уже полгода живет, и пока никому не приглянулась, - улыбнулась Катя. – Мы все тут так – влюбляемся и забираем их к себе. У меня дома котик из приюта, у Ани, у Кати, а Настя и вовсе полуслепую кошечку себе домой забрала. В жизни всегда так - никогда не знаешь, в какого котика ты влюбишься.

«Добрые руки» - это особая химия

Рассказала моя наставница и о том, как пушистые постояльцы переселяются в «добрые руки», и это – особая химия.

Работа в приюте найдется каждому желающему. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Есть люди, которые приходят за питомцем и хотят, чтобы кошка сама их выбрала. Но разве наши трусишки с окошка к кому-то подойдут? Хотя однажды было, что пришла к нам девушка, а кот в клетке сидел и всегда в угол забивался, а тут вышел и к ней прибежал. И хоть она приехала за другой кошкой, забрала в итоге этого кота. Еще реже, но случаются истории, когда люди приходят и просят: «Покажите мне такую кошку, которую точно никто не возьмет!», забирают их, и наши приютские долгожители получают шанс на новую счастливую домашнюю жизнь. А случается, что домой забирают настоящих хулиганов. Оказавшись на домашних диванах, они становятся ласковыми и любящими питомцами.

Коты с окошка очень пугливы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Может, и я влюблюсь?»

В общем, заслушалась я этих историй и устроила в приюте настоящее ЧП. Когда в очередной раз выходила, чтобы помыть миски, не заметила, как вездесущая Рикотта умудрилась выскользнуть за мной в дверь!

Всех накормить, всем уделить минутку внимания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

И вот намываю я миски и слышу мяуканье. Вроде, ничего сверхъестественного - я же в приюте для кошек нахожусь, здесь и должны мяукать. Но звук был предательски близко! Выглядываю в коридор, а там действительно гордо вышагивает сбежавшая Рикотта! Беглянку мы с Катей поймали и вернули на место!

А потом продолжили все с начала… лотки, миски, лежанки, поилки. К концу рабочего дня я стала напоминать себе девочку Наташу из «Капризки», которая варила суп Бурдэ: «Девочка умаялась, присела на скамеечку, даже косички у нее расплелись». Да и спина с непривычки предательски ныла, но те эмоции от общения с котиками, которые удалось получить за эти часы, стоили того!

Домой я возвращалась уставшая, но счастливая, прекрасно осознавая, что я в любой момент могу сюда вернуться и отдать свою помощь котикам. А потом – кто его знает - может быть, и я тоже влюблюсь?!

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