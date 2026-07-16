Фото с места ЧП: Центральное МСУТ СК России.

Сход поездов в Пермском крае 16 июля 2026 года: что произошло

Сильный ливень стал причиной ЧП на железной дороге в Пермиском крае. Поздним вечером 15 июля на 1566-м километре перегона Кишерть – Шумково произошел сход с рельсов пяти полувагонов грузового поезда, перевозившего глинозем.

По предварительным данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, причиной ЧП стал размыв и разрушение земляного полотна из-за сильных дождей. Пострадавших, к счастью, нет, но сход вагонов повлиял на расписание некоторых пассажирских поездов.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Задержка поездов в Пермском крае 16 июля 2026: какие поезда задерживаются

Пока на перегоне Кишерть – Шумково будут восстанавливать пути, задерживаются девять дальних пассажирских поездов. Для минимизации опозданий РЖД оперативно развернула их на измененные маршруты:

Через станции Кузино и Лысьва (с выходом на Пермь):

№ 73 Тюмень – Санкт-Петербург;

№ 69 Чита – Москва;

№ 149 Челябинск – Санкт-Петербург;

№ 109 Новый Уренгой – Москва .

Через Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовскую (с выходом на Пермь):

№ 1 Владивосток – Москва;

№ 85 Серов – Москва.

Через Чусовскую и Нижний Тагил (с выходом на Екатеринбург):

№ 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург;

№ 2 Москва – Владивосток;

№ 802 «Ласточка» Пермь – Екатеринбург.

Когда восстановят движение поездов в Пермском крае

Для уточнения актуальной информации о фактическом движении составов пассажиры могут воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», официальным сайтом компании или круглосуточным телефоном Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

Движение на участке будет возобновлено только после полной гарантии его технической исправности.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru