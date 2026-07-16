В Прикамье из-за размыва грунта сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда

Фото с места ЧП: Центральное МСУТ СК России.

Сильный ливень стал причиной ЧП на железной дороге в Пермиском крае. Поздним вечером 15 июля на 1566-м километре перегона Кишерть – Шумково произошел сход с рельсов пяти полувагонов грузового поезда, перевозившего глинозем.

По предварительным данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России, причиной инцидента стал локальный размыв и разрушение земляного полотна, спровоцированные неблагоприятными погодными условиями.

Чрезвычайное происшествие случилось около 23:31 по местному времени. Благодаря своевременному срабатыванию систем безопасности удалось избежать тяжелых последствий: пострадавших среди населения и железнодорожников нет. Однако в результате сошедший состав повредил одну из опор контактной сети, что осложнило восстановительные работы.

Фото с места ЧП: Центральное МСУТ СК России.

После схода вагонов движение поездов по данному участку в обоих направлениях было полностью приостановлено до завершения аварийно-восстановительных работ. К месту происшествия выехала специальная техника и сотрудники Уральской транспортной прокуратуры для оценки состояния инфраструктуры.

Также на место происшествия прибыли следователи Центрального МСУТ СК России. В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Специалисты устанавливают обстоятельста произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или иных мерах реагирования.

Инцидент на железной дороге затронул и пассажирские перевозки: из-за необходимости проведения ремонта на перегоне Кишерть – Шумково задерживаются девять дальних пассажирских поездов. Для минимизации опозданий РЖД оперативно развернула их на измененные маршруты:

Через станции Кузино и Лысьва (с выходом на Пермь):

№ 73 Тюмень – Санкт-Петербург;

№ 69 Чита – Москва;

№ 149 Челябинск – Санкт-Петербург;

№ 109 Новый Уренгой – Москва .

Через Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовскую (с выходом на Пермь):

№ 1 Владивосток – Москва;

№ 85 Серов – Москва.

Через Чусовскую и Нижний Тагил (с выходом на Екатеринбург):

№ 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург;

№ 2 Москва – Владивосток;

№ 802 «Ласточка» Пермь – Екатеринбург.

Несмотря на сбой в графике, перевозчик обеспечивает комфорт граждан. Пассажиры поездов, чья задержка превысит четыре часа, будут обеспечены горячим питанием на крупных узловых станциях - в Перми, Екатеринбурге и Шувакише. Сотрудники поездных бригад оказывают людям всестороннюю информационную поддержку и содействие.

Для уточнения актуальной информации о фактическом движении составов пассажиры могут воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», официальным сайтом компании или круглосуточным телефоном Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

Движение на участке будет возобновлено только после полной гарантии его технической исправности.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru