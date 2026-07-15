Антон Немкин: «Пермский край демонстрирует один из лучших примеров в стране по цифровой трансформации»

Уровень цифровизации в Прикамье превысил 90 процентов. Пользоваться интернетом пермяки могут почти на всей территории края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уровень цифровизации в Прикамье превысил 90 процентов. Все населенные пункты Пермкого края с численностью населения более 100 человек полностью обеспечены сотовой связью и доступом к интернету. С 2021 года количество пользователей портала «Госуслуги» в регионе выросло более чем на 700 тысяч человек – 80 процентов жителей края имеют учетную запись на портале, это практически все прикамцы - в возрасте от 14 до 80 лет.

Благодаря этому Пермский край занял 9-е место в рейтинге регионов России по цифровой трансформации в таких отраслях, как информационное развитие и связь, образование, здравоохранение, транспорт, спорт и туризм. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Александр Щеглов на открытии Координационного совета по развитию цифровой экономики региона.

По поручению Президента РФ регионы разработали стратегии цифровой трансформации основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления на период до 2030 года. Прикамье совершило в этом направлении значительный рывок, поднявшись с 64-го места, которое занимало в 2021 году. Это стало возможным благодаря результатам в таких отраслях, как импортозамещение, информационная безопасность и развитие электронных сервисов предоставления государственных слуг.

Как сообщил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, в рамках реализации региональной программы цифровой трансформации упор сейчас делается на развитии десяти приоритетных направлений, среди которых госуслуги и жизненные ситуации, информационная безопасность, искусственный интеллект, цифровизация и другие.

- Сегодня жители Прикамья активно используют различные формы дистанционной записи к врачу, среди которых чат-бот мессенджера Макс, региональный портал «К врачу», Единый портал Госуслуг, инфоматы в поликлиниках. Количество дистанционных записей достигло 82 процентов. Кроме того, благодаря современным ИТ-решениям пациентам доступно получение медицинских документов в электронном виде – в частности, в личном кабинете «Мое здоровье» на «Госуслугах», - рассказала заместитель министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Фото: пресс-служба депутата.

Как отметил депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, цифровизация сегодня является уже не просто трендом, а необходимым условием устойчивого развития региона.

– Внедрение современных технологий позволяет повысить прозрачность управленческих процессов, оптимизировать работу государственных служб и сделать получение услуг максимально удобным для граждан. Мы последовательно наращиваем цифровую инфраструктуру, уделяя особое внимание кибербезопасности и повышению цифровой грамотности населения. Пермский край сегодня демонстрирует один из лучших примеров того, как цифровые сервисы делают государственные услуги действительно удобными для людей. Регион реализует масштабные инвестиционные проекты, развивается промышленность, цифровая экономика, высокотехнологичные производства. Уверен, что именно такой системный подход обеспечит качественный рост экономики и улучшение качества жизни в нашем регионе, – подчеркнул Антон Немкин.