В Перми состоялась конференция регионального отделения партии «Новые люди»

14 июля состоялась конференция, на которой делегаты регионального отделения политической партии «Новые люди» утвердили списки кандидатов на выборы всех уровней.
В мероприятии приняли участие руководство регионального отделения, члены партии, а также представители общественных организаций, предпринимательского сообщества и муниципальных территорий Пермского края.
Работу конференции открыл Егор Лаптев, секретарь Совета регионального отделения в Пермском крае партии «Новые люди». В своем выступлении он подчеркнул о важности совместной работы предпринимателей и рабочих. Также он отметил, что средний возраст политиков партии в Пермском крае – 35 лет.
Голосование осуществлялось по партийным спискам.
На конференции уделили внимание будущему Пермского края.
- Я за то, чтобы люди жили в Перми, не уезжали из нашего города, здесь развивались, становились профессионалами, чтобы у них были все возможности создавать семью и растить детей,- рассказала руководитель научно-проектного института, член Общественной палаты Пермского края Айна Якупова.
В завершении мероприятия политики сделали общий снимок на память.