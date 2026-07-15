В Перми состоялась конференция регионального отделения партии «Новые люди»

В мероприятии приняли участие руководство регионального отделения, члены партии, а также представители общественных организаций, предпринимательского сообщества и муниципальных территорий Пермского края. Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди».

14 июля состоялась конференция, на которой делегаты регионального отделения политической партии «Новые люди» утвердили списки кандидатов на выборы всех уровней.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди».

В мероприятии приняли участие руководство регионального отделения, члены партии, а также представители общественных организаций, предпринимательского сообщества и муниципальных территорий Пермского края.

Работу конференции открыл Егор Лаптев, секретарь Совета регионального отделения в Пермском крае партии «Новые люди». Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди».

Работу конференции открыл Егор Лаптев, секретарь Совета регионального отделения в Пермском крае партии «Новые люди». В своем выступлении он подчеркнул о важности совместной работы предпринимателей и рабочих. Также он отметил, что средний возраст политиков партии в Пермском крае – 35 лет.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди».

Голосование осуществлялось по партийным спискам.

На конференции уделили внимание будущему Пермского края.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди».

- Я за то, чтобы люди жили в Перми, не уезжали из нашего города, здесь развивались, становились профессионалами, чтобы у них были все возможности создавать семью и растить детей,- рассказала руководитель научно-проектного института, член Общественной палаты Пермского края Айна Якупова.

Айна Якупова. Фото предоставлено региональным отделением партии «Новые люди».

В завершении мероприятия политики сделали общий снимок на память.