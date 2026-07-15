Самая масштабная экспедиция РГО за 50 лет: у подножия Ветлана ученые открыли новую пещеру

У подножья Ветлана исследователи обнаружили новую пещеру. Фото: пресс-служба ПГНИУ.

В конце июня на одну из уникальных водных артерий Пермского края - реку Вишера - отправилась комплексная географическая экспедиция «По следам Э.К. Гофмана — Река Вишера». Эта экспедиция стала самым масштабным полевым исследованием этого региона за последние полвека.

Научный десант Русского географического общества находился в тайге 10 дней и прошел 200 километров пути. В итоге 45 профильных специалистов вернулись домой с уникальными находками.

Для максимально глубокого изучения территории участники были разделены на несколько специализированных отрядов: геоботаники обследовали растительность, флору и места обитания редких видов растений. Энтомологи отлавливали насекомых, составляя подробный обзор фауны беспозвоночных окрестностей Вишеры.

Почвоведы изучили различные характеристики реки, ее притоки и родники, отобрав образцы почв и пленочные монолиты. Полученные материалы позволят уточнить почвенную карту района, оценить устойчивость покрова к внешним воздействиям и его общее экологическое состояние.

Спелеологи и биологи провели исследования подземных убежищ рукокрылых с помощью ультразвуковых детекторов и методов акустического анализа. Эти данные помогут уточнить видовой состав и численность летучих мышей, а также разработать новые рекомендации по охране их мест обитания.

За время маршрута ученые обследовали 22 природных объекта на территории природного парка «Пермский»: скальные массивы, лесные, пойменные и луговые сообщества. Были найдены и задокументированы местообитания редких и охраняемых видов флоры и фауны. Кроме того, благодаря применению современного оборудования впервые были созданы высокоточные цифровые модели известных пещер с применением лазерного сканирования.

10-метровая подземная пустота, вероятнее всего, является новой пещерой. Фото: пресс-служба ПГНИУ.

Однако главным сюрпризом экспедиции стало открытие, сделанное у подножия знаменитого Камня Ветлан. Исследователи обнаружили здесь ранее неизвестную подземную пустоту протяженностью около 10 метров. По всем признакам она является полноценной новой пещерой.

- Более подробно это открытие необходимо обсуждать с нашим геологом Тимофеем Брызгаловым, но он пока находится в другой экспедиции в Сибири и вернется только в августе, - сообщил «КП-Пермь» декан географического факультета ПГНИУ и председатель Пермского краевого отделения Русского географического общества Андрей Зайцев.

Специалистам еще предстоит определить точный возраст, происхождение и потенциальную ценность открытой пещеры.

Однако уже сейчас можно сказать, что итоги работы ученых Русского географического общества имеют практическое применение. Главным результатом этой экспедиции стал сбор материалов для подготовки большого путеводителя «Вишера». На основе данных, собранных в полях, создан внушительный фотобанк, который ляжет в основу тематических маршрутов с элементами дополненной реальности (AR). Будущие путешественники смогут выбрать направления по географии, истории, археологии, геологии, биологии, ботанике или спелеологии, чтобы увидеть жемчужины Северного Урала глазами ученых.

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