Арктическое вторжение отменяется, ждем возвращения лета: синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни

Потепление в Пермь придет в воскресенье, 19 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Июль в Перми в этом году не балует теплом и ясным небом - зонты все чаще становятся главным аксессуаром пермяков. А на днях местных жителей напугали новым прогнозом об арктическом вторжении — якобы температура упадет до осенних значений, а вместо кратковременных дождей ожидаются затяжные ливни. Стоит ли верить мрачным прогнозам и что на самом деле готовит нам погода «КП»-Пермь» рассказал начальник Пермского гидрометцентра Павел Смирнов:

— Да, арктическое вторжение действительно ожидалось, но, по последним уточненным прогнозам, оно обойдет нас стороной, так что воздействие на наш регион будет совсем незначительным. Сейчас столбики термометров показывают 20–22 градуса, и снижение составит всего на 2–3 градуса. Произойдет это, предположительно, в пятницу.

В целом, по прогнозам синоптиков, до субботы включительно в крае сохранится облачная погода под влиянием влажных воздушных масс. Температура будет держаться на уровне 18–22 градусов. Практически ежедневно ожидаются осадки: как кратковременные дожди, так и локальные грозы.

Основная зона осадков придется на центральные районы Прикамья: Пермь, Пермский район, Краснокамский, Добрянский, Ильинский и Нытвенские округа. Здесь ливни могут быть особо значительными.

- Существенная перестройка атмосферных процессов начнется с воскресенья – 19 июля. В этот день количество прояснений станет больше, и начнется постепенный рост температуры. Теплый период, по предварительным расчетам, задержится как минимум до середины следующей недели. Столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов, что соответствует климатической норме второй декады июля. Осадки в эти дни будут локальными и кратковременными. Ожидается преобладание солнечной и сухой погоды.

Этот летний отрезок будет напоминать погоду в начале месяца — с 3 по 9 июля.

- Пока сложно сказать, сколько продлится тепло, но 3–4 дня пермяки точно могут рассчитывать на по-настоящему летнюю погоду, - добавил Павел Смирнов.

Синоптик также прокомментировал, насколько нынешняя погода аномальна для Пермского края:

- Осадков этим летом в Пермском крае выпадает действительно больше нормы, но эти отклонения не охватывают всю территорию равномерно. В одних населенных пунктах ливни могут принести месячную норму за неделю или даже за сутки — как это было, например, в Кыну, где за день вылилась месячная норма с печальными последствиями. А вот в соседних районах в тот же день не выпало ни капли.

При этом, если оглянуться на последнее десятилетие, нынешний июль нельзя назвать уникально дождливым. В истории наблюдений встречались периоды с более высоким уровнем осадков – например, июль 2017-го и июль 2019-го годов. Так что пока этот месяц не входит в разряд рекордных.