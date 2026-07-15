В стране их всего 87: в Пермском зоопарке родились трое барсят

У барсят со здоровьем все в порядке - вес в норме, рефлексы развиты, аппетит отменный. Фото: Пермский зоопарк.

Пермский зоопарк поделился радостной новостью: пара ирбисов Аксу и Снежек вновь стала родителями. 24 мая у опытной мамочки появились на свет два самца и одна самка. Для пары это уже второе совместное потомство и повод для гордости не только у пермяков, но и у всей страны, ведь ирбисы – хищники невероятно редкие.

Несмотря на то, что барсята родились еще весной, сотрудники зоопарка решили не спешить с официальным объявлением. Как объяснили в зоопарке, сообщать радостную новость весной не стали из-за суеверий.

А когда барсятам исполнилось шесть недель, они успешно прошли свой первый настоящий ветеринарный осмотр, тогда пермякам и рассказали о прибавлении.

- У барсят со здоровьем все в порядке - вес в норме, рефлексы развиты, аппетит отменный. Малыши растут активными и невероятно любознательными.

Сейчас пятнистая малышня вместе с мамой живет в специальном «родовом» вольере. Под чутким контролем Аксу котята играют друг с другом, изучают территорию своего первого дома и пытаются забраться на полочки и бревна.

Опытная мама-хищница поощряет тягу к исследованиям, помогая преодолевать препятствия и подталкивая вперед тех, кто робеет. Здоровье самой Аксу тоже отличное: она самостоятельно кормит детенышей и надолго без присмотра их не оставляет, лишь изредка выходя на прогулку, чтобы перевести дух от активных игр.

Отец семейства, Снежек, временно проживает отдельно. Это стандартная практика для содержания ирбисов: пока идет период выкармливания, самец изолирован, чтобы не тревожить мать и не представлять потенциальной угрозы для потомства.

Пока что Аксу не выводит котят в экспозиционный вольер. Чтобы увидеть забавных малышей, посетителям придется набраться терпения и дождаться момента, когда вся ясельная группа под присмотром мамы будет готова выйти к посетителям сама. Произойдет это в течение двух-четырех недель.

Малыши прошли первый медосмотр. Фото: Пермский зоопарк.

Напомним, рождение снежных барсов в условиях зоопарка — уникальное и значимое событие для России. Дикий северный леопард, или ирбис, занесен в Красную книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой уничтожения. Он также включен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) со статусом «исчезающий».

По последним оценкам ученых, общая численность этих скрытных кошек в дикой природе нашей страны не превышает 87 особей. На этом фоне роль зоопарков становится критически важной. Сегодня в зоологических парках страны содержится всего 16 снежных барсов, и почти половина из них — 9 животных — были рождены именно в Пермском зоопарке.

У Аксу и Снеженка подрастает достойная смена. Их старшие дети, Кунгур и Юнгур, родились в 2024 году, сейчас им уже по два года. Они живут в отдельном вольере по соседству с родителями. Теперь перед специалистами стоит новая сложная задача — найти повзрослевшим молодым барсам подходящие пары. Процесс создания пар крайне сложен: учитывая генетическое разнообразие и малую общую численность ирбисов в России, подобрать идеального партнера непросто. Однако сохранение исчезающего на территории Российской Федерации хищника остается одной из миссий Пермского зоопарка, которую коллектив выполняет очень успешно.

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