Местные жители рассказали «КП»-Пермь о том, как сейчас обстоят дела с паводком. Фото: Лысьвенский округ

В эту пятницу на Пермский край обрушился мощный циклон. Больше всего пострадал поселок Кын-Завод в Лысьвенском муниципальном округе. Там из-за сильных дождей из берегов вышли сразу несколько рек. В соцсетях повались кадры, где бурные потоки сносят мосты и размывают дома. По предварительным данным, один человек сейчас числится пропавшим без вести. Местные жители рассказали «КП»-Пермь о том, как сейчас обстоят дела с паводком.

- Основная проблема коснулась именно поселка Кын-завод. Он находится в месте впадения речки Кын в Чусовую. Там же есть еще и маленькие речушки — Москалевка и Сухая. Они вышли из берегов и затопили все вокруг. А до этого разливалась еще и Чусовая, - поясняют местные.

Река Кын делит поселок Кын-Завод на две части, которые соединяют четыре моста. Однако стихия фактически отрезала левобережье, где проживает две трети населения. Наводнение смыло новый асфальт, который недавно положили в районе местной школы. Затопило множество участков, один дом смыло полностью, под воду ушли гараж и автомобиль.

Фото: Лысьвенский округ

- В выходные мы подняли шумиху и к вечеру воскресенья в поселок приехали медики, поставили местным прививки от дифтерии, потому что люди пили воду из ручьев, качество которой под вопросом, сделали временный мост через речку, и работа закипела. По поселку пошли КамАЗы — начали восстанавливать дорогу, - рассказывает «КП-Пермь» жительница поселка Татьяна.

В понедельник на одном берегу дорожное полотно уже восстановили, но к другому берегу без моста не подъехать. Сейчас, по словам местных жителей, через реку перекинули трубы и соорудили временную переправу, но когда появится капитальный мост пока неизвестно.

Еще одни жители поселка Кын-завод рассказали «КП-Пермь», что во время разгула стихии эвакуироваться им пришлось на вертолете.

- Мы спасались своими силами – воды в доме было по пояс - люди вылезали через окна, также доставили и личные вещи. Нам помогали соседи – вода поднялась очень быстро, - говорит – местная жительница Наталья. – У нас в это время гостили внуки, родители очень переживали за обстановку. Перед тем как отключилась связь и электричество мы созванивались и наши последние слова были: «Нас топит. Мы торопимся уйти в безопасное место».

Фото: Лысьвенский округ

Ночь мы провели в школе. Постоянно в тревоге выходили на улицу, смотрели, как ведет себя вода – прибывает или убывает. Всем было не до сна. Вертолет вызвали наши родные. Связи почти не было, мы передавали информацию по соседям, через близких, предупредили туристические группы. В итоге нас собралось человек 11–12 - взрослые, дети, несколько туристов. Все, кто захотел, смогли улететь. Вертолет сел на горе, затем сделал остановку в Лысьве, потом полетел до Перми.

Сейчас я нахожусь в Перми, но это ненадолго. Надо возвращаться домой и все восстанавливать – дом в плачевном состоянии. И не только мой: у многих людей дома теперь просто висят над обрывами. Муж остался в поселке – нужно присматривать за домом, перегонять технику в безопасное место, следить за животными.

Местные жители рассказали и о девушке, которую унесло течением. По их словам, дом семьи буквально снесло потоком как карточный домик:

- Матери каким-то чудом удалось выплыть вместе с собакой, а дочь унесла вода. Ее до сих пор ищут, - рассказала местная жительница Наталья.

«На сплавы теперь ни ногой»

Лариса Шерстобитова - жительница Кунгура - оказалась в затопленном поселке случайно - она возвращалась со сплава.

- У меня даже голоса нет, и рассказывать о случившемся тяжело — я сильно простыла. Впечатления от сплава ужасные: два дня мы плыли под проливным дождем. Все вещи промокли насквозь. На третий день добрались до Кына, а там как раз поднялась вода — местные жители остались без электричества и связи. Руководитель нашей группы на лодке поплыла в администрацию просить помощи: нас было 28 человек, надо было где то разместиться. Переправиться через Чусовую, чтобы уехать домой, мы не могли. Нас определили в местную школу. С правого берега на левый перебраться было невозможно — мосты разрушило. Чтобы дозвониться до близких, которые за меня волновались, пришлось ехать за 10 километров на гору - только там я смогла сообщить, что жива и здорова. Местные жители вместе с МЧС помогали перевозить нас с вещами на лодках, а автобус, на котором мы приехали, так и остался на том берегу. Больше на сплавы — ни ногой.

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