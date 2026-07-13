Что такое диспансерное наблюдение и кому оно положено

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стрессы, низкая физическая активность, вредные привычки, нарушения пищевого поведения и возраст рано или поздно дают о себе знать. У человека могут развиваться хронические заболевания, которые необходимо держать под строгим медицинским контролем и вовремя проходить все необходимые обследования.

Контроль за здоровьем

- Диспансерное наблюдение - это периодическое обследование состояния здоровья пациентов, которые имеют хронические заболевания, функциональные расстройства или восстанавливаются после тяжелых травм, острых заболеваний, - объясняет директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Татьяна Мельникова. - Оно проводится для своевременного выявления и предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.

Диспансерное наблюдение включает в себя прохождение контрольных обследований, сдачу анализов, осмотр врача, оценку состояния здоровья и эффективности лечения, профилактическое консультирование, назначение профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

У диспансерного наблюдения есть ряд важных задач:

- предотвратить прогрессирование патологического процесса, а также развитие осложнений и обострений;

- организовать медицинскую реабилитацию;

- повысить качество жизни и увеличить ее продолжительность.

Периодичность приемов и сроки диспансерного наблюдения зависят от заболевания. Очень важно не пропускать визиты к врачу даже, если человека ничего не беспокоит. Если же состояние здоровья ухудшилось, а срок диспансерного приема еще не подошел, нужно обратиться за медицинской помощью в неотложном порядке.

Все обследования бесплатны

Диспансерное наблюдение проводится по полису ОМС бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Если состояние здоровья пациента не позволяет посетить врача, медицинские работники организуют возможное проведение обследования и консультации врачей-специалистов на дому.

Диспансерное наблюдение осуществляют терапевты, узкие специалисты, врачи по медицинской профилактике или фельдшеры ФАП.

- Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после того, как был установлен диагноз при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях или получен выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного по результатам лечения в стационаре, - отмечают специалисты ТФОМС.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Заболевания, требующие наблюдения

С какими заболеваниями ставят на диспансерное наблюдение?

Онкология

Диспансерному наблюдению подлежат все больные с онкологическим диагнозом. Наблюдение ведет врач-онколог, который организует обследование и лечение.

Сердечно-сосудистые заболевания

Диспансерному наблюдению подлежат больные с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, нарушением ритма сердца, стенозом внутренней сонной артерии от 40 до 70%, последствиями перенесенного инсульта, гиперхолестеринемией (при уровне общего холестерина более 8,0 ммоль/л).

Наблюдение ведут участковый врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач) или врач-кардиолог.

Сахарный диабет

Диспансерному наблюдению подлежат все больные с сахарным диабетом.

Пациенты с сахарным диабетом 1 типа состоят на диспансерном учете у врача-эндокринолога.

Пациенты с сахарным диабетом 2 типа наблюдаются у врача-терапевта или врача общей практики. При ухудшении состояния врач-терапевт направляет пациента к врачу-эндокринологу для коррекции терапии.

Диспансерное наблюдение детей

Диспансерное наблюдение назначается и детям, страдающим хроническими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, а также после перенесенных тяжелых острых заболеваний, состояний, в том числе травм и отравлений.

Какие патологии встречаются чаще других? Это болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена вещества.

- Диспансерное наблюдение за несовершеннолетними пациентами устанавливается в течение пяти рабочих дней со дня установления диагноза в амбулаторных условиях или после получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного пациента, - отметила Татьяна Мельникова. – Его ведут педиатры или семейные врачи, а также узкие специалисты по профилю заболевания ребенка. В отдельных случаях – это можно быть фельдшер с функцией лечащего врача.

Периодичность диспансерных приемов, длительность диспансерного наблюдения, объем медицинских мероприятий определяются на основании клинических рекомендаций с учетом состояния здоровья ребенка.

Диспансерное наблюдение прекращается в случаях:

- выздоровления или достижения стойкой компенсации физиологических функций после перенесенного острого заболевания;

- достижения стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии хронического заболевания (состояния);

- устранения (коррекция) основных факторов риска и снижения степени риска развития хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или низкого уровня;

- достижения несовершеннолетним возраста 18 лет и переход в медицинскую организацию для взрослого населения.

ВАЖНО

О сроках диспансерного приема застрахованных по ОМС граждан информируют работники медицинской организации и представители страховых медицинских организаций.

БУДЬ В КУРСЕ

Записаться на диспансерный прием можно по телефону 122 «Единая региональная информационно-справочная служба», через портал «Госуслуги», «К врачу», а также при личном обращении в медицинскую организацию.