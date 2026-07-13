От шанег до серебряной свадьбы: в чем «рецепт» крепких пермских семей?

Семья Майоровых отметила 30-летие совместной жизни. Фото: Юрий Евдокимов

У каждой семьи свой «рецепт» семейного счастья. Но, как признаются многие, главным достижением и стимулом двигаться вперед для них стали дети. В День семьи, любви и верности в краевом центре «Пермь семейная» медали «За любовь и верность» вручили парам, прожившим в браке более четверти века. А после награждения гости праздника проявили свои кулинарные таланты на мастер-классе по приготовлению пермских шанег.

Фото: Юрий Евдокимов

«Наши дети - наши крылья!»

Игорь и Татьяна Майоровы отмечают 30-летие совместной жизни. Секретом своего семейного «долголетия» называют умение находить компромиссы, слушать и понимать друг друга. Их старшие сыновья Глеб и Даниил уже окончили вуз, а Герман с красным аттестатом перешел в десятый класс.

- У нас с женой успешный совместный бизнес. Но наши главные достижения - наши дети, которыми мы очень гордимся, - отмечает Игорь Майоров. - Это наши крылья, наши мотиваторы.

Трое детей и у семьи Винниковых, которая в этом году сыграла серебряную свадьбу. Дочь Виктория - хореограф, личность творческая. Этим она в маму Ксению, которая в свободное время пишет стихи. А сыновья Артемий и Егор пошли по стопам отца - как и Михаил, решили связать свою жизнь со строительством.

- Я рада, что мы воспитали детей, которым семейные ценности важны так же, как нам, - говорит Ксения Винникова. - Очень благодарна своему мужу за то, что в вопросах воспитания всегда был рядом, помогал.

А вот Леонид и Дарья Новохатские только в начале своего семейного пути, но уже всерьез задумываются о детях. Леонид сам из многодетной семьи и знает, что такое крепкая пермская «ячейка общества». Предложение своей девушке он сделал вскоре после возвращения с СВО.

Фото: Юрий Евдокимов

Атмосфера тепла и добра

«Пермь семейная» была создана два года назад - и сразу показала востребованность нового формата работы с семьями. Поэтому такие центры открылись еще в 42 территориях Прикамья. Только за первый месяц их посетили почти семь тысяч человек. Здесь каждая семья, в том числе семья участника спецоперации, может получить бесплатную юридическую и психологическую помощь, а также с пользой провести время в семейном кругу.

- Это не досуговые центры, это намного больше. Это места, где родители и дети могут взглянуть друг на друга по-новому и просто побыть в атмосфере тепла и добра, - подчеркивает руководитель ресурсного центра «Пермь семейная», региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Ирина Ермакова. - В наш стремительный век информационных технологий мы «замедляем время» и даем возможность семьям пообщаться вживую. Наш главный результат - счастливые глаза детей и родителей.

ВАЖНО!

В Пермском крае поддержка семьи - это системная политика краевых властей и один из приоритетов Народной программы. Успешный опыт центра «Пермь семейная» позволил создать новые «точки притяжения» по всему региону. Это места, куда хочется приходить всей семьей. А традиции - как кулинарные, так и духовные, - это то, что объединяет поколения и делает семьи крепкими.