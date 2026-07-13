Когда завершатся работы на Чусовском мосту, путепроводе на Монастырской и Средней дамбе

На Чусовском мосту работы идут в нижней его части - той, которую не видят проезжающие автомобилисты. Фото: Минтранс Пермского края.

Чусовской мост, путепровод на Монастырской, трасса ТР-53 - как идут работы на главных дорожных стройках Прикамья, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM) краевой министр транспорта Сергей Вешняков:

- Прошлый год у нас был рекордным - мы сдали более 12 крупных объектов, которые были начаты два-три года назад. Все эти дороги обладают двухуровневыми, а некоторые - и трехуровневыми развязками.

Что же будет сделано в этом году? Один из самых долгожданных объектов - Чусовской мост. Полностью он будет введен в эксплуатацию летом 2027 года, но, по словам Сергея Вешнякова, в этом году стоит задача максимально закончить работы по реконструкции старого сооружения и уйти от так называемых узких мест.

Чусовской мост

Весь большой комплекс, который мы называем Чусовским мостом, можно разделить на три части: сам мостовой переход и подходы к нему со стороны Перми и со стороны Добрянки.

- Со стороны Перми основная задача - переустройство путепровода с железной дорогой. Была построена одна ветка этого путепровода, сейчас в работе вторая. Демонтаж практически завершен, стоят новые опоры, надо демонтировать оставшиеся части старого путепровода, смонтировать новый путепровод, обустроить под ним проезжую часть, и тогда мы получим полноценный выход на мост.

На мосту работы идут в нижней его части - той, которую не видят проезжающие автомобилисты. И кажется, что строители бездействуют. А на самом деле на этом участке трудятся около 100 человек. Рабочие устанавливают временные балки для будущего бетонирования плиты проезжей части, усиливают пролетные строения и ремонтируют опоры.

Далее мостостроителям предстоит поднять уровень старого моста на уровень нового. Разница между ними составляет порядка 70 сантиметров. Мост поднимут с помощью специальных домкратов и нарастят опоры.

На другой стороне Чусовой строятся подходы с правого берега к новому мосту, устанавливаются шумозащитные экраны, обустраиваются тротуары.

- Наша задача - до конца года закончить все работы по мосту. И обеспечить полноценный проезд - максимально уйти от узких мест, чтобы не было поворотов и сужений. Полностью объект будет сдан в середине 2027 года.

Путепровод на улице Монастырской

Продолжается реконструкция путепровода на улице Монастырской, из-за чего там ограничено движение больших автобусов и грузовых автомобилей. Доехать до речного вокзала и «Счастья не за горами» можно только на автомобилях и микроавтобусах.

- Я думаю, что осенью мы уже полноценно откроем улицу для автобусного движения. Как всегда, мы традиционно сначала открываем движение, для того чтобы минимизировать неудобства, а потом завершаем работы по благоустройству.

Дорожники не просто реконструируют дорогу, но и стараются максимально сохранить ее историческую часть. Путепровод был построен в 1897 - 1899 годах по проекту инженера Быховца, а в 2013 году включен в перечень объектов культурного наследия.

Рабочие восстанавливают подпорные стенки из сохранившегося старинного камня, а разрушившиеся элементы заменяют на максимально идентичные. Ограждение для путепровода сделано по эскизам со старых фотографий.

- Еще одной уникальной особенностью объекта является то, что строится он над действующей железнодорожной веткой. Приходится согласовывать с РЖД так называемые окна для проведения работ. Но объект выполнен на 70 процентов, мы уже на финишной прямой. И однозначно сдаем его в этом году.

После завершения основных работ на улице Монастырской подрядчик приступит к обустройству в районе железнодорожного института - здесь появятся новый пешеходный переход и парковочная зона, откос у железной дороги укрепят георешеткой.

Улица Строителей

Улица Строителей - 8-километровая автомагистраль, которая проходит через несколько районов Перми. Ее строительство идет с 2021 года. Уже введены участки от улицы Куфонина до улицы Локомотивной.

- В настоящий момент мы реализуем два этапа: от улицы Локомотивной до «Мориона», до путепровода на шоссе Космонавтов, и от «Мориона» до связи с улицей Карпинского. Основные работы по проезжей части первого участка практически уже завершены.

Путепровод на шоссе Космонавтов по контракту должен быть сдан в 2028 году. Но так как это важная магистраль, было решено открыть по временной схеме одну половину путепровода уже этой осенью.

- Путепровод - шестиполосный, когда мы откроем одну половину, ее ширины будет достаточно для того, чтобы обеспечить движение по четырем полосам, по две в каждую сторону. Пролетное строение на первой половине собрано уже полностью, идет заливка бетонной плиты, строятся подходы к путепроводу. Также параллельно мостовики собирают вторую половину моста. Так что осенью откроем одну половину, а остальное достроим в 2027 году.

Средняя дамба

В этом году планируется завершить строительство новой части моста через Егошиху. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- На улице Революции задача этого года - завершить строительство новой части моста, открыть ее для транспорта. Затем начнется капитальный ремонт существующего путепровода. Постараемся завершить его в короткие сроки, чтобы в следующем году получить полноценную шестиполосную дорогу, которая позволит ускорить движение на этом участке.

Сейчас заканчивается проектирование развязки бульвара Гагарина и улицы Революции. Это будет тоннель открытого типа. После завершения строительства развязки получится полноценный выезд на трассу ТР-53.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трасса ТР-53

Второй этап трассы ТР-53 был разбит на 2 подэтапа.

- Сейчас идут работы на подэтапе 2.1 - дороге от улицы Грибоедова до Талажанки, без строительства моста через речку (построено только две опоры). Мы завяжем его с проспектом Октябрят, и у жителей микрорайона Ива появится дополнительный выезд. Всего из микрорайона будет три выхода на новую магистраль: через улицы Грибоедова, Сапфирную и проспект Октябрят.

Готовность этого этапа составляет 80 процентов. Завершение ожидается в этом году.