«Отпустила руку и пошла»: пермяки помогают четырехлетней девочке бороться с неизвестной болезнью

Папа много времени провел с дочкой в больницах. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

В августе Таисии Ярусовой из Перми исполнится четыре года. Девочка растет активной и любознательной, но ее развитие идет по особому сценарию: в результате поражения головного мозга ребенок не может самостоятельно глотать и дышать без медицинской поддержки.

Что стало причиной тяжелого состояния девочки до сих пор остается загадкой для врачей. Несмотря на это, малышка делает свои первые робкие шаги, доказывая, что чудеса случаются, а поддерживают ее на этом пути неравнодушные люди.

- Тася - первый и долгожданный ребенок в семье Елизаветы и Ивана, - рассказали в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». - Она появилась на свет раньше срока и сразу попала в реанимацию. На третий день у малышки начались судороги, после чего пропал глотательный рефлекс и сбилось дыхание.

Чтобы разгадать загадку здоровья девочки, врачи рекомендовали пройти дорогостоящий генетический анализ. Семья обратилась за помощью к координаторам благотворительного движения «Дедморозим». На сбор откликнулись жители Перми и других регионов России, однако установить точный диагноз пока так и не удалось.

Пока медики продолжают искать ответы, жизнь девочки не стоит на месте.

- Тася у нас папина дочка. Ваня с ней много времени провел в больницах. Теперь, когда он дома, она не расстаётся с ним, - рассказала мама девочки Елизавета. - Мы надеемся, что когда-нибудь дочка начнет ходить. Сейчас мы придерживаем ее за руки. Но на прошлой неделе она впервые отпустила одну руку и сделала несколько шагов. Для нас это большая радость, хотя кому-то может казаться мелочью.

Неравнодушные пермяки не оставили Тасю один на один с болезнью и помогают ей совершать маленькие победы. При их поддержке у девочки появились жизненно необходимые медицинские приборы - аспиратор и гастростома с расходными материалами, а также исполнилось новогоднее желание - трехколесный велосипед. Часть потребностей закрыли разовые сборы, часть закрывается благодаря ежемесячным пожертвованиям.

Регулярные взносы позволяют команде фонда планировать помощь для таких же детей, как Тася, и оперативно реагировать на срочные нужды, когда нет времени открывать отдельный сбор. Настроить автоплатеж можно на сайте podpiska.dedmorozim.ru.

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