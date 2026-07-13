На предстоящей неделе пермяков ждут аномальные ливни и арктическое вторжение

Погода вернется к климатической норме лишь к воскресенью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящая неделя в Прикамье будет богата на избыток осадков, особенно в южных районах региона. Синоптики предупреждают о вероятности сильных ливней и дождевых паводков. После умеренно теплой первой половины недели жителей края ждет резкое пятничное похолодание, при котором дневная температура может опуститься ниже +15°С. В целом неделя ожидается прохладнее климатической нормы на 1–2 градуса.

Атмосферные процессы

В начале недели погоду будет определять циклон, смещающийся с центра Европейской территории России (ЕТР) в Зауралье. В четверг в его тыловую часть поступит порция арктического воздуха, что приведет к углублению атмосферного вихря и выпадению очень сильных дождей на соседних территориях — в Свердловской области и на Южном Урале. Для Пермского края это обернется прекращением осадков лишь к выходным дням: в тылу циклона над ЕТР сформируется антициклон, который распространит свое влияние на Предуралье.

Понедельник, 13 июля:

В северной половине края осадков не ожидается. На юге пройдет холодный фронт, продвижению которого на север будет препятствовать барический гребень. Ожидается характерная для мощных ливней ситуация вытеснения влажной воздушной массы вверх. Самые сильные дожди пройдут по югу региона и доберутся до Перми. Днем воздух прогреется до +20…+25°С (в краевом центре +21…+23°С).

Вторник, 14 июля:

Ночью зона дождей сместится на север, осадки ожидаются в районе Перми. Днем активизируется вторичный холодный фронт, вновь принесший больше всего влаги на юг края. В центральных районах и столице Прикамья возможны прояснения. Температура ночью составит +13…+18°С, днем — +20…+25°С (в Перми около +22°С). Севернее Березников сохранится сухая погода.

Среда, 15 июля:

Центр циклона переместится над южными районами края. Днем будут формироваться малоподвижные очаги ливней, где местами может выпасть более 30 мм осадков за 12 часов. Существенные прояснения вероятны только на севере. Температура ночью +13…+18°С, днем +18…+23°С (в Перми +15…+17°С ночью и +20…+22°С днем).

Четверг, 16 июля:

Начнется вторжение холода на север ЕТР, но на погоде в Прикамье оно пока не скажется. Сохранятся ливневые дожди с локальными грозами преимущественно в дневное время под влиянием циклона с Зауралья. В центре и на юге осадков будет меньше, чем накануне, возрастет шанс на прояснения. Температурный фон ночью +13…+18°С, днем +20…+25°С (в Перми +22…+24°С).

Пятница, 17 июля (день самого серьезного похолодания):

Холодный воздух начнет поступать в тыл циклона. На севере края похолодание начнется ночью, на остальной территории — утром и днем, сопровождаясь новой порцией дождей (наиболее сильных на юго-востоке). Из-за затока холода возможен обратный суточный ход температуры: после ночных +12…+17°С днем столбики термометров покажут лишь +10…+15°С. Похолодание будет сопровождаться усилением северного ветра.

Суббота, 18 июля:

Зона сильных дождей окончательно сместится в Зауралье, где снова вероятен дождевой паводок. В Пермском крае благодаря прояснениям немного потеплеет до +16…+21°С.

Воскресенье, 19 июля:

По предварительным данным, день будет малооблачным. Температура продолжит расти и достигнет комфортных +21…+26°С, вернувшись к климатической норме после двухдневного похолодания.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru