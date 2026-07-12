Искусственный пруд, который построили в ЖК «Погода» на улице Серебристой, 3а, задумывался как арт-объект. Под водой, по всему периметру, установили иллюминацию, вокруг насыпали гальку, высадили немного зелени, рядом поставили лавочку, шезлонги. Предполагалось, что летом жители всего семейного экогорода будут наслаждаться прохладным воздухом у воды, лежать или просто гулять. Но всё пошло не по плану...
Почти сразу как сдали дом и открыли дворовую территорию, дети новоселов и ребятишки из соседних домов полезли в воду. С одной стороны это было предсказуемо: как объяснить ребенку, что пруд – это не огромный бассейн, а лишь декоративный элемент. Многие пятилетки и слова то такого не знают. Да и устоять сложно: на улице знойная жара, духота, а тут под боком, прямо у тебя во дворе, пруд с прохладной водичкой! Конечно, дети со звонким криком ринулись в воду, весело плескаясь, громко смеясь и устраивая коллективные заплывы.
В домовом чате начались обсуждения: "Там, в воде, провода с током! А если кого-то ударит?!", "Зачем вообще нам этот пруд сделали? Давайте засыплем его песком!", "Лучше бы детскую площадку построили".
Такие сообщения – беспокойные, возмущенные, а порой и злые, привели к тому, что старший по дому устроил собрание жильцов. На нем решили сделать вокруг пруда ограждение и повесить табличку с надписью "Купаться нельзя!". Ограждение, само собой, сделали чисто для вида – через каждые полметра вбили такого же размера колышки и соединили их канатной веревкой. Получилась никакая не ограда, а очередная декорация, которая, надо признаться, очень элегантно вписалась в общий пейзаж.
Помешать попаданию в пруд эти торчащие из земли колышки с веревкой никак не могли – даже ножка трехлетки их с легкостью перешагивала. Но вот у пруда появились "запрещающие" таблички – одна, вторая; с балконов стали доноситься грозные крики взрослых – и это сработало! Буквально через неделю дети перестали лезть в воду. Да, пруд по-прежнему их манил, но ребятишки или просто пускали по нему кораблики, или играли в воде сачком, и пруд, как и задумывалось, стал арт-объектом.
Правда, длилось это недолго. Вскоре перед соблазном искупаться в прохладной воде не смогли устоять те, кто с этим так рьяно боролся – сами взрослые.
В начале июня поздним вечером шумная компания, человек 5–6 девушек и молодых людей, с огромной колонкой пришла к пруду, включила музыку на всю катушку и устроила заплыв. Местные жители вызвали ГБР, но, судя по всему, среди "отдыхающих" были не только жители соседних домов, но и жители дома на Серебристой, 3а, иначе как объяснить то, что когда о вызове группы быстрого реагирования сообщили в домовом чате, компания моментально ретировалась.
На время все затихло, но в начале этой недели, в ночь на 9 июля, возле пруда снова собралась шумная компания из пяти человек. Одна из девушек, не стесняясь, разделась до нижнего белья и зашла в воду. Мужчины тоже не отставали. Громкими разговорами и плесканиями компания разбудила детей, на часах было уже заполночь.
Решать вопрос вышел старший по дому. Оказалось, что покупаться решила пьяненькая компания из соседних домов. С ними провели беседу, те обещали больше не купаться. Но жители Серебристой уверены, что до конца лета они еще увидят у себя в пруду и ночных "русалок", и полуголых "ихтиандров".
Видео предоставлено жителями ЖК "Погода"
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