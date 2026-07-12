С шумной компанией провели разъяснительную беседу. Фото предоставлено жителями ЖК "Погода"

Искусственный пруд, который построили в ЖК «Погода» на улице Серебристой, 3а, задумывался как арт-объект. Под водой, по всему периметру, установили иллюминацию, вокруг насыпали гальку, высадили немного зелени, рядом поставили лавочку, шезлонги. Предполагалось, что летом жители всего семейного экогорода будут наслаждаться прохладным воздухом у воды, лежать или просто гулять. Но всё пошло не по плану...

Почти сразу как сдали дом и открыли дворовую территорию, дети новоселов и ребятишки из соседних домов полезли в воду. С одной стороны это было предсказуемо: как объяснить ребенку, что пруд – это не огромный бассейн, а лишь декоративный элемент. Многие пятилетки и слова то такого не знают. Да и устоять сложно: на улице знойная жара, духота, а тут под боком, прямо у тебя во дворе, пруд с прохладной водичкой! Конечно, дети со звонким криком ринулись в воду, весело плескаясь, громко смеясь и устраивая коллективные заплывы.

В домовом чате начались обсуждения: "Там, в воде, провода с током! А если кого-то ударит?!", "Зачем вообще нам этот пруд сделали? Давайте засыплем его песком!", "Лучше бы детскую площадку построили".

Такие сообщения – беспокойные, возмущенные, а порой и злые, привели к тому, что старший по дому устроил собрание жильцов. На нем решили сделать вокруг пруда ограждение и повесить табличку с надписью "Купаться нельзя!". Ограждение, само собой, сделали чисто для вида – через каждые полметра вбили такого же размера колышки и соединили их канатной веревкой. Получилась никакая не ограда, а очередная декорация, которая, надо признаться, очень элегантно вписалась в общий пейзаж.

Помешать попаданию в пруд эти торчащие из земли колышки с веревкой никак не могли – даже ножка трехлетки их с легкостью перешагивала. Но вот у пруда появились "запрещающие" таблички – одна, вторая; с балконов стали доноситься грозные крики взрослых – и это сработало! Буквально через неделю дети перестали лезть в воду. Да, пруд по-прежнему их манил, но ребятишки или просто пускали по нему кораблики, или играли в воде сачком, и пруд, как и задумывалось, стал арт-объектом.

Правда, длилось это недолго. Вскоре перед соблазном искупаться в прохладной воде не смогли устоять те, кто с этим так рьяно боролся – сами взрослые.

В начале июня поздним вечером шумная компания, человек 5–6 девушек и молодых людей, с огромной колонкой пришла к пруду, включила музыку на всю катушку и устроила заплыв. Местные жители вызвали ГБР, но, судя по всему, среди "отдыхающих" были не только жители соседних домов, но и жители дома на Серебристой, 3а, иначе как объяснить то, что когда о вызове группы быстрого реагирования сообщили в домовом чате, компания моментально ретировалась.

На время все затихло, но в начале этой недели, в ночь на 9 июля, возле пруда снова собралась шумная компания из пяти человек. Одна из девушек, не стесняясь, разделась до нижнего белья и зашла в воду. Мужчины тоже не отставали. Громкими разговорами и плесканиями компания разбудила детей, на часах было уже заполночь.

Фото предоставлено жителями ЖК "Погода"

Фото предоставлено жителями ЖК "Погода"

Решать вопрос вышел старший по дому. Оказалось, что покупаться решила пьяненькая компания из соседних домов. С ними провели беседу, те обещали больше не купаться. Но жители Серебристой уверены, что до конца лета они еще увидят у себя в пруду и ночных "русалок", и полуголых "ихтиандров".

В декоративном пруду в ЖК «Погода» устроили ночные купания Видео предоставлено жителями ЖК "Погода"

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