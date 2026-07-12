Сейчас собачкам ищут добрых хозяев. Фото: Мария Меньшенина/Анастасия Федосеева.

Настоящую спасательную операцию организовали несколько неравнодушных прикамцев, чтобы вытащить провалившихся в глубокий карстовый провал собак. Всё началось с того, что в деревню Пашево Кишертского округа приехал отдохнуть мужчина по имени Сергей. В минувшую пятницу, 10 июля, он гулял, изучал окрестности, любовался природой и совершенно случайно наткнулся посреди поля на огромный карстовый провал.

Местные жители рассказывают, что обнаружили провал еще в мае. Местные власти установили вокруг него сигнальную ленту, но из-за постоянного проседания грунта, она рухнула вниз. Фото: Мария Меньшенина

Подходить к нему было опасно: он был очень глубокой, а грунт возле него осыпался. Один неверный шаг мог стоить жизни, но что-то подтолкнуло Сергея подойти ближе. На самом дне он увидел двух собак. Как они там оказались и сколько просидели — неизвестно. Но, должно быть, довольно долго, так как при виде человека они не залаяли — ни радостно, ни испуганно, ни предупреждающе, ни жалобно. Животных нужно было спасать.

Оперативные службы помочь отказались, клич в соцсетях тоже не помог, и тогда Сергей вспомнил про свою знакомую Анастасию Федосееву. Она уже много лет спасает животных и практически на собственные средства содержит огромное количество собак. После их разговора, выражаясь молодежным сленгом, Настя начала наводить движуху. Не без усилий она нашла альпинистов, машину, бензин. Всё это время на другом конце провода Сергей кормил собак и ждал машину из Перми, чтобы встретить спасателей, показать дорогу и самому участвовать в операции.

— Когда примерно к часу ночи спасатели добрались до места, над местностью уже полыхала гроза, — рассказывают «КП-Пермь» участники спасательной операции. — Молнии одна за другой разрывали небо. Картина была одновременно жуткой и завораживающей. Будто декорации к какому-то триллеру. И всё же в ту ночь природа словно оказалась на нашей стороне. Гроза кружила рядом с провалом, но так и не пролилась дождём. Вниз, в двенадцатиметровый карстовый провал, освещая путь фонарями, спустились профессиональный альпинист и сама Настя.

Собак удалось достать — измождённых, обезвоженных, но живых. Это оказались мальчик и девочка. На ночь Анастасии удалось договориться о зоогостинице, и собак привезли в Пермь. Они поели и отдохнули. Теперь им срочно ищут дом или передержку.

В Пермском крае альпинист достал собак из 12-метрового провала Видео: Анастасия Федосеева

Вы только посмотрите на этот взгляд. Фото предоставлено Анастасией Федосеевой.

Такая собака наверянка станет верным другом челоеку. Фото предоставлено Анастасией Федосеевой.

Если вы хотите стать добрым хозяином для чудом выживших собак или просто оказать какую-то помощь, звоните Анастасии: 89523338571.

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