В России хотят пересмотреть господдержку семей

ЛДПР планируют собрать один миллион подписей граждан, чтобы появилась возможность пересмотреть отдельные аспекты государственной поддержки семей.

Среди предложений, которые партия намерена донести до президента, — введение льготной ипотечной ставки на уровне 3%, упрощение процедур назначения пособий и введение выплат для родителей, вынужденных оставить работу из-за ухода за детьми. Представители ЛДПР подчеркивают, что сбор подписей будет сопровождаться встречами с населением в регионах.

В преддверии кампании, 8 июля, в День семьи, любви и верности, активисты партии провели одиночные пикеты в ряде городов, чтобы привлечь внимание к теме поддержки семей. В партии отмечают, что подобные акции призваны напомнить о необходимости равного доступа к социальным гарантиям для родителей и детей вне зависимости от места проживания и дохода.

Поддержать инициативу можно здесь.

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