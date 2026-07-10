«Я улетаю на большом воздушном шаре»: корреспондент «Комсомолки» показывает невероятной красоты фотографии с высоты птичьего полета

Увидеть парящий в небе парад аэростатов или подняться на одном из них в облака — это впечатление на всю жизнь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Увидеть парящий в небе парад аэростатов или, тем более, подняться на одном из них в облака — это впечатление на всю жизнь. Для жителей Кунгура это не фантазия, а ежегодная традиция: уже 25 лет они становятся свидетелями этого волшебства.

С 4 по 11 июля над старинным городом кипит жизнь. Здесь проходит фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Яркая праздничная программа для гостей разворачивается в дни открытия и закрытия фестиваля, а в будни — идет настоящая спортивная борьба. Пилоты из разных уголков страны ежедневно соревнуются в мастерстве.

Чтобы прочувствовать все на себе, корреспонденты «КП-Пермь» присоединились к одной из команд и поднялись в небо.

Утро воздухоплавателей начинается затемно. Первый старт назначен на 4:00, но еще до рассвета команды собираются в местном Дворце культуры с говорящим названием «Мечта». Парковка перед ним забита автомобилями с массивными прицепами — в каждом из них упакован аэростат с корзиной и полным комплектом оборудования для полёта. Более 40 пилотов съезжаются на утренний брифинг, чтобы совместно обсудить маршруты и получить полетное задание.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Корреспондентов «КП» прикрепили к команде из Томска. Получив утренние задания, вместе с командой отправляемся на их автомобиле к точке старта. По дороге пилот не выпускает из рук планшет — изучает карту местности, прикидывает маршрут и тактику предстоящего полёта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В экипаже четверо: два пилота поднимутся в небо, а еще двое останутся на земле. Их задача — помочь собрать шар, а затем сопровождать аэростат по земле, отслеживая каждый маневр. После посадки машина должна вовремя подъехать к финишной точке, чтобы свернуть и упаковать все оборудование обратно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Все в команде — молодые ребята. За штурвалом (точнее, за горелкой) — Василий Котченко. Он единственный представитель Томска на фестивале. В воздухоплавание Василий попал почти случайно: услышал от приятеля про шар, а наутро уже пошел оформляться в аэроклуб. Так в 35 лет началась его небесная история. Эти соревнования - шестые в его карьере, а вот в Кунгур на «Небесную ярмарку» он приехал впервые.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Я в восторге от местных ландшафтов, - признается пилот. - Луга, реки, леса - невероятно красивая природа. Здесь все иначе, чем на других соревнованиях, где мне доводилось бывать.

К четырем утра вся колонна автомобилей с прицепами уже выезжает за городские окраины. На просторном поле пилоты собираются вместе: здесь получают финальные наставления, замеряют направление ветра и в последний раз сверяют маршрут. И только после этого воздухоплаватели открывают прицепы и начинают главное действо.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мы с Василием отъезжаем на соседнее поле. Команда распахивает створки трейлера — и здесь начинается настоящая магия. Словно огромный конструктор ребята за считанные минуты достают корзину, устанавливают газовые баллоны, а затем извлекают из чехла гигантский сверток — аккуратно упакованный аэростат. Все это расправляют, крепят и готовят к взлету.

И вот уже мощный вентилятор шумно начинает надувать разноцветную оболочку — шар медленно оживает, наливается воздухом и вот-вот потянет в небо.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Когда все готово в дело вступает огонь. Шар, наполненный горячим воздухом, нетерпеливо рвётся вверх, и корзина плавно отрывается от земли.

— Запрыгивайте скорее! — командует пилот.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Внутри корзина размером не больше двух квадратных метров: по углам разместились газовые баллоны с запасом топлива. Два пилота и два корреспондента «КП» размещаемся буквально спина к спине, но это никого не смущает.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Проходит буквально пара минут — и корзина легко, словно пушинка, отрывается от земли. С каждой секундой земля стремительно уходит вниз, а перед глазами распахиваются бескрайние просторы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рассветное небо над Кунгуром, утренний туман, стелющийся над полями, и лес в легкой дымке — все это завораживает. Но когда со всех сторон один за другим начинают подниматься другие аэростаты, по телу бегут мурашки, а от открывшегося зрелища перехватывает дыхание. Соревнования на аэростатах проходят дважды в день — утром и вечером, и так всю неделю.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Вам не приелись такие виды? — спрашиваем мы пилота.

— Нет, каждый раз дух захватывает, — улыбается Василий. — Я много где бывал, но в Кунгуре природа особенная: холмы, реки, перелески — невероятный рельеф. Это именно то, за что мы любим свою профессию. Каждый старт будоражит, а со временем появляется зависимость: ты уже не можешь не летать. Все время хочется снова пережить эти эмоции.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пока мы без конца фотографируем и восторгаемся открывающимися видами, пилоты сосредоточены на соревнованиях. На каждом шаре установлен трекер, а маршрут строго очерчен — нужно пройти заданную траекторию, не выходя за её границы. Но и это не всё: на полях в определенных местах размещены мишени, отмеченные крестами. Задача пилота — точно рассчитать манёвр и сбросить маркер (ленту с утяжелителем и номером участника) как можно ближе к центру цели.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Другие аэростаты то подлетают совсем близко, то отдаляются, вырисовывая в небе невероятную картину. Мы пролетаем над Кунгуром, и с высоты птичьего полета отлично видны дома, церкви и изгибы рек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сам подъем настолько плавный, что страха высоты здесь не испытываешь. Максимальная высота — 1000 метров, и в какой-то момент ты буквально оказываешься над облаками.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Всего в соревнованиях участвуют 44 пилота из 15 регионов России.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Это настоящее комьюнити, — говорит Василий. — Мы все друг друга знаем и каждый раз с удовольствием встречаемся на стартах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Время в полёте идет незаметно. Пилоты заметно нервничают во время выполнения заданий — попасть в цель, управляя такой махиной, совсем не просто.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, принцип управления аэростатом чем то напоминает парусную яхту: пилот «ловит» воздушные потоки и, поддёргивая стропы, направляет шар влево или вправо, а с помощью горелки регулирует высоту — опускается или поднимается.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В воздухе экипажи постоянно связываются по рации, чтобы избежать столкновений — самой серьёзной угрозы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще один опасный этап — посадка. Важно, чтобы погода не была ветреной: при касании земли корзина может подпрыгнуть, а при неблагоприятных условиях и вовсе перевернуться. Как и при прыжке с парашютом, нужно согнуть ноги и крепко держаться. Нам повезло: посадка прошла достаточно мягко, и мы приземлились без происшествий. Такие впечатления запоминаются надолго.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завершится фестиваль воздухоплавания в Кунгуре ярким праздничным вечером. В субботу, 11 июля, на стадионе «Труд» пройдёт торжественная церемония закрытия «Небесной ярмарки». Организаторы подготовили для гостей обширную программу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Главное вечернее шоу «Музыка неба в единстве голосов» начнется в 19.00. Программу посветят Году единства народов России.

Зрители увидят экстремальное мотошоу от FMX13. Под живое выступление пермских групп Chicken Gun и ROCKY-2 они покажут акробатику в воздухе и прыжки с трамплинов на мотоциклах и снегоходе.

Ансамбли «ВОСКРЕСЕНИЕ», «ИВАНЫ» и «Ярмарка» исполнят народные «хиты» на русском, татарском, башкирском и коми-пермяцком языках, демонстрируя многонациональный Пермский край.

Одно из самых завораживающих зрелищ фестиваля — танец слонов. Именно им и завершится шоу. Это завораживающее светомузыкальное представление, когда огромные купола шаров синхронно поднимаются и опускаются в такт музыке.

Вход на главное шоу осуществляется по билетам. Возрастное ограничение 6+

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП