Главный инженер Корпорации развития Прикамья вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Вместе с ним в полуфинал вышли 300 конкурсантов.

Главный инженер АО «Корпорация развития Пермского края» Николай Гомызов пробился в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». За его плечами — более двух десятилетий работы в сфере строительства. В структурах КРПК он участвовал в реконструкции Большого зала филармонии и возведении пермской ледовой арены «Красная машина».

В настоящее время специалист курирует ряд значимых объектов: реконструкцию здания на ул. Окулова, 4 под гостиницу, капремонты Театра-Театра и спорткомплекса «Молот», а также строительство социально значимых инфраструктурных объектов в регионе.

«Строительная отрасль — один из ключевых драйверов экономики России. Она не только создаёт инфраструктуру, но и стимулирует развитие смежных сфер- производства стройматериалов, транспорта, услуг», — заявил Гомызов.

При этом он подчеркнул, что в условиях новых вызовов индустрию ждет глубокая трансформация, и видит ее будущее в технологичности, устойчивости и ориентации на клиента.

Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» – открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли - проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В 6 сезоне конкурса приняли участие 48 283 человека, в полуфинал вышли 300 конкурсантов, представляющих 64 региона Российской Федерации. Среди них – Николай Гомызов. Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» состоится с 13 по 16 августа 2026 года в городе Саратове и будет приурочен к празднованию юбилея — 70-летия Дня строителя.

Финал конкурса объединит лучших представителей строительной отрасли России и станет площадкой для презентации перспективных проектов, обсуждения стратегических задач развития отрасли и выработки новых решений, направленных на повышение эффективности строительства.

Наша справка

КРПК уже более 15 лет занимается строительством социальных объектов, восстановлением памятников культуры и благоустройством общественных пространств. В числе текущих задач компании — создание инфраструктуры ОЭЗ «Пермь», возведение учебного корпуса и общежития для Березниковского политехнического колледжа, реставрация Усадьбы Голицына. Среди ранее реализованных проектов — 29 домов ЖК «Любимов» в Березниках, ледовая арена «Красная машина» и достройка Пермского зоопарка.

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