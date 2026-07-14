Ажиотаж с бензином в Пермском крае зачастую вызывают сами водители

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Проблемы с бензином активно обсуждаются в пермских соцсетях. Одни жалуются на очереди на заправках, другие – на отсутствие нужного вида топлива. Но все чаще встречаются вот такие комментарии:

«Вчера на трассе, недалеко от Нытвы заправил машину, всего полчаса ожидания. В Перми в очередях полно водителей, которые от 2 до 5-10 литров заправляют. Видимо дома делать нечего».

«Давайте начистоту... Раньше вы приезжали на заправку, когда у вас уже горела «лампочка». Заправляли свои «полбака» (что у 90 процентов машин и было - 20-30 литров максимум) и счастливо пиликали на этом неделю-полторы по своим очень важным делам. То есть спокойно заезжали, заправлялись раз в полторы недели, и все было в порядке. А теперь у вас паника и истерика, только стрелка отошла от полного бака».

Подобную ситуацию подтверждают и аналитики компании «ЛУКОЙЛ». По их данным, более 40 процентов клиентов покидают заправку, заполнив бак меньше, чем на 30 литров. Почти четверть водителей заливают в бак менее 20 литров. Определенный процент автолюбителей выстаивает очередь, чтобы заправить в бак от 2 до 5 литров.

И основная причина таких мелких покупок — стремление долить топливо до полного бака. Однако именно эта тактика существенно увеличивает время обслуживания и провоцирует образование очередей. Из каждых десяти машин в потоке четыре заправляются не для дальней поездки, а исключительно ради поддержания полного уровня топлива в баке. Но в итоге у остальных шести водителей время ожидания в очереди увеличивается в разы.

- Это классический эффект самосбывающегося пророчества – боясь остаться без топлива, водители создают дефицит свободных колонок, – считают в компании.

Вопросы обеспечения пермяков топливом обсуждались на заседании регионального оперативного штаба. Там отмечалось, что по сравнению с предыдущей неделей на АЗС «Лукойла» отпуск топлива увеличился в среднем на 30 процентов. На некоторых заправках сохраняется повышенная нагрузка, что приводит к локальным перебоям. Представители нефтяной компании сообщили, что для обеспечения стабильной работы станций компании продолжают корректировать маршруты и графики доставки топлива на АЗС, а также отменили технические перерывы.

Также на оперштабе отметили, что в отличие от других регионов в Прикамье не повышают цены на бензин.