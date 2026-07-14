В Перми экс-полицейского приговорили к 10 годам колонии за смертельное ДТП

После аварии Павел Санников убежал в лес, а потом домой, где его и задержали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, в новом здании Свердловского районного суда на улице Куйбышева, 111В, огласили приговор бывшему полицейскому Павлу Санникову. Его признали виновным в аварии, где умерли двое 21-летних парней и приговорили к 10 годам колонии общего режима. Кроме этого, он должен выплатить родственникам погибших и пострадавших в аварии порядка 10 млн.руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 26 октября 2025 года в 02.15 на 2 км автодороги «Новые Ляды – Сылва» пьяный 42-летний Павел Санников не справился с управлением своей «Тойоты», выехал на полосу встречного движения и врезался в «ВАЗ 2114». Травмы от удара оказались смертельными для пассажира отечественной легковушки - 21-летнего Матвея Окишева - и его одногодки - водителя Дениса Миченкова. Еще двух пассажиров ВАЗа - молодого человека и девушку погибшего водителя - увезли в больницу, третий пассажир отделался испугом.

- Я кричал ему (Павлу Санникову - ред.), чтобы он помог, но он посмотрел на меня и убежал, - уже после аварии расскажет "КП-Пермь" потом тот самый третий пассажир.

Павел Санников убежал в лес, а потом домой, где его и задержали. В краевом главке МВД тогда сообщали, что в ночь аварии Санников не был на службе, и что его уволят по отрицательным мотивам.