Берегов нет, вода высокая: почему сплав по Чусовой – опасен?

Вода не прощает ошибок, и обязательное требование - находиться на сплаве в спасательном жилете Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сильных ливней в селе Кын Лысьвенского округа вышли из берегов сразу четыре реки. Были повреждены мосты, подтоплены дома. До сих пор ведутся поиски женщины, которую унесло течением. И синоптики предупреждают, дожди продолжатся до середины недели, а значит, возможны новые паводки.

Насколько опасно тем, кто запланировал сплав, выходить сейчас на воду, объяснила в эфире радио «Комсомольская правда-Пермь» (96,6 FM) опытный путешественник, руководитель коммерческого отдела туроператора «Норд-Урал» Александра Рассихина.

- На Чусовой сейчас точно не время, я бы рекомендовала сплавщикам просто поменять реку. К сожалению, в Чусовой вода еще большая, и не только потому, что идут дожди. Как вы знаете, Чусовая у нас еще начинает свой исток со Свердловской области. Там у них, к сожалению, ситуация еще хуже, чем у нас. Поэтому вода поднялась настолько сильно, что затопила Кын. Берегов там сейчас нет, и уровень воды слишком высокий для того, чтобы идти туда на сплав сейчас.

Вдобавок дирекция особо охраняемых природных территорий Прикамья разместила пост, что сейчас не рекомендуется сплавляться по реке Чусовой, особенно на участке от урочища Журавлик до села Кын включительно.

- Здесь как раз происходит разлив, в воде и коряги, и деревья, и мусор. Образуются заторы и ловушки, а ведь далеко не каждый сплавщик умеет ходить по большой воде, сравнимой с весенними сплавами и все это может закончиться печально.

Также сплавщикам необходимо знать, что с 13 июля по 30 ноября на Чусовой будет проводиться реконструкция дюкерного водного перехода магистрального нефтепровода. И передвижение туристских групп здесь запрещено. Опасный участок находится за камнем Гребешок. На высоте 50 см от поверхности воды размещены направляющие канаты для перемещения понтонов.

Эксперт рассказала, на каких реках Пермского края сейчас более-менее спокойно и где можно сплавляться, не рискуя жизнью.

- В этом году чудесная Усьва. Обычно в это время там уже слишком мелко, да и вообще в последние годы там падает уровень воды, а в этом году вода в ней высокая. Либо можно отправиться на сплав по Сылве, Вишере или Койве. Правда, обычно Койву совмещали с Чусовой и заканчивали маршрут в Чусовом. Но можно двудневный сплав сделать или пойти от Бисера, который чуть выше. Но там плохая дорога, и туда забрасываться не очень удобно.

Также напомнила специалист и о правилах безопасности на сплаве.

- Хочется напомнить, что вода не прощает ошибок, и обязательное требование - находиться на сплаве в спасательном жилете. И даже тем, кто умеет плавать! Ведь вся техника безопасности, к сожалению, написана кровью, и хорошо известно, что может произойти при ее нарушении. Вторая рекомендация - не распивать на воде спиртные напитки. В таком состоянии скорость реакции теряется, и случиться может всякое.

Рекомендации МЧС по безопасному сплаву:

- до выхода на маршрут нужно заранее зарегистрировать группу;

- подготовьте снаряжение: спасательный жилет, одежду и обувь по погоде, шлем и качественную лодку;

- если вы осуществляете сплав под руководством опытного гида-проводника, строго следуйте всем его инструкциям;

- не рекомендуется отправляться на водные маршруты при хронических, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с дыханием, а также тем, кто не умеет плавать;

- плывите как можно дальше от завалов и отдельных деревьев, лежащих поперек реки, и ни в коем случае не хватайтесь за них руками;

- в самых опасных местах проводите лодку вручную вдоль отмельного берега, не подходите к берегу на большой скорости;

- не вставайте в лодке в полный рост, не передвигайтесь по ней во время движения;

- строго запрещается употребление алкоголя перед сплавом и на протяжении всего водного маршрута;

- при падении в воду или переворачивании лодки, не пытайтесь схватить ее, даже на глубоком месте. Попытайтесь выбраться на близлежащий берег,

- во время стоянок необходимо крепко привязать лодку к деревьям или кустам независимо от того, осталась она на воде или была вытащена на берег. Иначе порывы ветра могут ее унести в реку;

- не оставляйте надутую до предела лодку на берегу, следите за нагревом резиновой поверхности лодки в солнечные дни;

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