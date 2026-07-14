Создал в бане лабораторию и вытеснил англичан: как бывший крепостной построил в Перми первый в Российской империи фосфорный завод

Евдокия и Евграф Тупицыны. Фото: biblioteki.perm.ru и Камская археологическая экспедиция.

Археологи в Перми во время раскопок на бывшем Архиерейском кладбище нашли остатки памятника Евдокии Тупицыной – жены основателя первого в России фосфорного завода. После смерти мужа она возглавила его дело и продолжила развивать производство фосфора. Под ее руководством пермский фосфор полностью вытеснил с русского рынка английских монополистов и успешно конкурировал с британцами в мировых продажах.

Фото: Камская археологическая экспедиция.

Чем же так важен был фосфор? Все просто – из него делали спички.

- В России в XIX веке спички считались чуть ли не предметом роскоши. Фосфор для них был исключительно импортным – английским, а значит, дорогим, - говорят сотрудники Камской археологической экспедиции, обнаружившие памятник Евдокии Степановны. - И вдруг появляется семья, которая переворачивает эту индустрию и ликвидирует английскую монополию.

Из крепостных крестьян – в купцы

Историю этой купеческой династии восстановил пермский краевед Сергей Тупицын, написавший книгу «Золотой брегет императора».

- Если мы и родственники, то весьма отдаленные, хотя и основатель династии Евграф Тупицын был, и мой папа оба родом с Волги, - рассказал он «КП»-Пермь». - Но вот удивительное совпадение нас роднит: последним представителем того рода тоже был Сергей Тупицын.

Купец 3-й гильдии Евграф Тупицын был выходцем из семьи крепостных крестьян Владимирской губернии. В 14 лет его отправили в Казань. И там Евграфу повезло.

- Любознательного паренька приметил знаменитый химик-органик Николай Зимин и взял его к себе в лабораторию, тем самым определив главное увлечение будущего зачинателя фосфорного производства в России, - объяснил Сергей Тупицын.

В 1860 году Евграф Тупицын, к тому времени открывший торговлю аптекарскими и москательными товарами (так раньше назывались предметы бытовой химии: краски, лаки, олифа), переезжает в Пермь. Но торговое дело не мешает ему заниматься любимым хобби - химией. Он открыл в домашней бане химическую лабораторию, в которой изобрел новый состав глазури для фаянса. И решил заняться производством фаянсовой и фарфоровой посуды. Но предприятие Тупицына не выдержало конкуренции с крупными российскими мануфактурами.

- Итогом первой попытки наладить собственное производство для самого Евграфа Козьмича стала потеря практически всего состояния, а для Пермской губернии - появление в окрестностях поселка Ильинский деревни Тупица, существующей по сегодняшний день.

Фосфор – из костей

Но после провала своего первого предприятия Евграф Тупицын не сдался. Он начал с нуля рискованное дело, основав в Перми, на реке Данилихе, первый в России завод по производству фосфора, разработав собственную технологию.

- Практически все пришлось осваивать впервые. Так в Перми не нашлось ни одного мастера, умеющего спаивать свинцовые листы. Евграф Козьмич придумал новую технологию: соединять листы «в замок», как кровельное железо. А главное, он изобрел способ добычи фосфора из костей, используя в производственных целях останки домашних животных, которые доставляли на завод с Пермских городских кухонь, - говорит Сергей Тупицын.

К 1878 году завод вырабатывал 2 300 пудов фосфора ежегодно. При этом тупицынский фосфор, который был гораздо дешевле, потеснил с российского рынка фосфор, привозимый из Англии.

- Фосфор, который начал выпускать Евграф Тупицын стоил от 60 до 120 рублей за пуд. Англичане, пронюхав о появлении конкурента, резко снизили цены, чтобы подавить его в самом начале, - 45 рублей. К тому же против Евграфа Козьмича работало и тогда уже распространенное в народе убеждение, что импортный товар заведомо лучше отечественного. Однако, упрямый пермяк, выдержав прессинг со стороны иностранных производителей, удешевил производство и увеличил объем продукции, тем самым понизив ее стоимость. То есть, успешно осуществлял импортозамещение.

Но при всей своей ценности фосфор является ядовитым веществом. И, надорвав свое здоровье работой в атмосфере, насыщенной ядовитыми парами фосфора, Евграф Козьмич умер в возрасте 46 лет.

Предприятие возглавила его 35-летняя вдова, мать пятерых детей, Евдокия Степановна.

Завод стал известен на всю страну

- Под руководством Евдокии Тупицыной на заводе произошел настоящий промышленный переворот, - рассказали в Камской археологической экспедиции. - Производство было модернизировано, годовая выработка фосфора выросла с 2 300 до 12 000 пудов. А торговый дом «Братья Тупицыны» стал известен на всю страну. Их награждали медалями на значимых выставках.

Евдокия Степановна скончалась от воспаления легких в возрасте 47 лет, в декабре 1890 года. После смерти Евграфа Козьмича она выходила замуж еще дважды. Последним ее мужем был купец Наум Свешников. Однако на памятнике, установленном на Архиерейском кладбище в 1890 году, Евдокия Степановна увековечена как Тупицына.

Камская археологическая экспедиция.

- Спустя годы этот выбор выглядит символичным, ведь имя Тупицыных уже при ее жизни стало для Перми и всей страны символом промышленного успеха, - считают археологи.

А детище Тупицыных - Пермский фосфорный завод - в 1910 году прекратил свое существование.

- Немногочисленные исследователи истории пермского фосфора называют закрытие завода загадочным. Хотя, если посмотреть на него в более широких масштабах, ничего загадочного в том нет. Мировая общественность не раз поднимала вопрос об опасности фосфора, и именно к 1910-му году производство фосфорных спичек в Европе и Америке было полностью прекращено, - говорит Сергей Тупицын.