«Семье единой, семье Прикамской!» В Пермском крае прошел семейный квест по традициям страны

В выходные Дворец культуры «Энергетик» в Губахе стал площадкой для корпоративного семейного квеста «Семье единой, семье Прикамской». Мероприятие прошло для семей сотрудников «Метафракс Кемикалс» и было направлено на укрепление внутрисемейных ценностей и популяризацию культурного многообразия.

Работали сообща

Участие в квесте приняли семь команд. По правилам игры участникам нужно было пройти двенадцать тематических станций, каждая из которых по-своему раскрывала традиции народов России, где взрослые и дети учились новому, помогали друг другу и просто хорошо проводили время.

Как рассказали организаторы, станции подобрали так, чтобы никому не было скучно: взрослые и дети работали сообща, вместе решали задачи и поддерживали друг друга:

- Участники не только осваивали различные ремёсла, например, лепку и приготовление традиционных посикунчиков, или изготовление оберегов, но и погружались в интеллектуальную среду: переводили удмуртские слова, разгадывали головоломки и осваивали искусство национальной росписи.

Акцент на совместной деятельности прослеживался в каждом задании - от коллективного пения знакомых мелодий и исполнения зажигательных танцев до наряжания кукол в национальные костюмы, что требовало слаженности и взаимопонимания между членами семьи.

Лучшие из лучших

Проигравших в квесте не было, итоги подвели в семи индивидуальных номинациях, что позволило отметить уникальные и сильные стороны каждой семьи.

Так, в номинации «Семейный оберег» первенство одержала команда Черепановых, а семья Корчагиных была признана лучшей в изучении блока «Обычаи и традиции Башкирии». Победителем в «Кулинарном единстве» стала семья Шуткиных, а семья Сенниковых продемонстрировала невероятный артистизм в «Танцевальной мозаике».

Логическое мышление и скорость реакции обеспечили триумф семье Мулюковых в «Домашнем турнире», а лингвистические способности семьи Алешиных были отмечены на станции «В гостях у удмуртов». Завершил церемонию награждения блок «Песни нашего сердца», где лучшими по вокальному исполнению была признана семья Токтаровых. Все участники получили памятные призы.

Финальным аккордом мероприятия стал общий танцевальный флешмоб, объединивший всех участников.

Как отмечают в «Метафракс Кемикалс», такие встречи показывают, что корпоративная культура - это живые люди, их традиции и крепкие семейные связи. Подобные инициативы заслуживают внимания как пример успешной реализации социальной политики, ориентированной на семейные и народные ценности.