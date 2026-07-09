Убили за замечание: в Перми 17-летний подросток зарезал отца двух детей

Убитый Игорь Тухватулин работал машинистом на ГРЭС. Фото: соцсети убитого

- Игорь был настоящим человеком, другом с большой буквы, добрый, отзывчивый, душа компании, не обидчивый, не любил грубости, нахальства его предсмертный поступок яркое тому доказательство, - так об убитом Игоре Тухватулин говорит "КП-Пермь" его друг детства и одноклассник Евгений Герасимов.

Ранним утром 5 июля 55-летний житель Березников Игорь Тухватулин шел на автобусную остановку, чтобы уехать на работу. Он был машинистом энергоблока на Яйвинской ГРЭС. По дороге увидел пьяного 17-летнего парня, который пинал мусорный контейнер. Игорь сделал ему замечание, в ответ юноша достал нож и два раза ударил Игоря в область голени. Приехали врачи, но Игорь скончался в карете скорой. Судя по всему, удары перебили артерию, в таких случаях человек очень быстро теряет кровь, есть буквально несколько минут, чтобы ее остановить, в противном случае смерть наступает очень быстро.

Подростка задержали и возбудили против него уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, но в силу возраста обвиняемого больше 10 лет ему не дадут.

- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следствием проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, имеющие значение для следствия, в том числе орудие преступления – нож. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Как рассказывают очевидцы, в то утро напавший на Игоря подросток был не один, а с двумя друзьями.

- Когда он порезал Игоря, то не успокоился и полез на него дальше, двое его друзей, увидев, что Игорь ранен, начали оттаскивать убийцу, но этот негодяй всё равно лез. Потом подошёл какой-то мужчина с собакой и банда убежала. На сколько я знаю, этот мужчина ремнём перетянул Игорю ногу, но уже было поздно, большая часть крови вытекла. Ну а потом приехала скорая, и там Игорь скончался.

Евгений Герасимов добавляет, что Игорь любил спорт, занимался фитнесом, был миролюбивым, жизнерадостным человеком, он очень любил двух своих сыновей и недавно родившегося внука.

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