В гости к «Танцу слонов»: выбираем лучший способ добраться до Кунгура

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 11 июля, в Кунгуре пройдет торжественное закрытие фестиваля «Небесная ярмарка» - праздник будет приурочен к 363-летию города.
Главное вечернее шоу «Музыка неба в единстве голосов» начнется на стадионе «Труд» в 19.00. Программу посветят Году единства народов России.
Зрители увидят экстремальное мотошоу от FMX13. Под живое выступление пермских групп Chicken Gun и ROCKY-2 они покажут акробатику в воздухе и прыжки с трамплинов на мотоциклах и снегоходе.
Ансамбли «ВОСКРЕСЕНИЕ», «ИВАНЫ» и «Ярмарка» исполнят народные «хиты» на русском, татарском, башкирском и коми-пермяцком языках, демонстрируя многонациональный Пермский край.
Завершится шоу знаменитым «Танцем слонов» - это завораживающее светомузыкальное представление, когда огромные купола шаров синхронно поднимаются и опускаются в такт музыке.
Вход на главное шоу осуществляется по билетам. Возрастное ограничение 6+
КАК ДОБРАТЬСЯ
Электрички
Доехать до Кунгура можно поездами пригородного сообщения по действующему расписанию, размещенному на сайте. До начала шоу в течение дня состоятся 7 рейсов:
Верещагино — Шаля (№6192/7176)
Отправление с Перми-2 в 07:06, прибытие в 09:14
Верещагино — Кунгур (№7162)
Отправление в 08:47, прибытие в 10:55
Пермь 2 — Кордон (№7164)
Отправление в 11:14, прибытие в 13:14
Пермь 2 — Кишерть (№7166)
Отправление в 13:39, прибытие в 15:15
Пермь 2 — Кишерть (№7168)
Отправление в 15:49, прибытие в 17:51
Верещагино — Кишерть (№7170)
Отправление в 17:52, прибытие в 19:28
Пермь 2 — Шаля (№7172/7178)
Отправление в 18:30, прибытие в 20:36
Стоимость билетов 283 руб. Билеты можно купить в кассах вокзала Пермь-2, через приложение РЖД или на сайте ppk59.ru.
Кроме того, после завершения шоу для гостей запустят дополнительный электропоезд Кунгур-Пермь.
Он прибудет на станцию «Кунгур» 12 июля в 00:49, сразу после церемонии закрытия фестиваля, а затем совершит остановку на станции «Шпальник», ближайшей к месту проведения главного шоу.
Стоимость проезда: полный билет — 283 рубля, льготный — 142 рубля. Билеты можно приобрести в кассах и в приложении РЖД.
На Пермь-2 поезд прибудет в 02:50, где пассажиров встретят трамваи № 12 «Пермь-2 — Школа № 107» и № 4 «Пермь-2 — м/р Висим» (идет по ул. Революции), № 5 «Пермь-2 — ОАО «Велта». Они отправится в 03:16 и проследуют по маршруту со всеми остановками.
Автобусы
На автобусе можно добраться до Кунгура на маршрутах № 675, 677, 555, 707, 812 до остановки «Кунгур Автокасса».
Стоимость билетов от 291 руб. Информацию о рейсах и наличии билетов следует уточнять в кассах автовокзала, через мобильное приложение или на сайте avperm.ru.
Организаторы отмечают, что автокасса и железнодорожный вокзал расположены в непосредственной близости от места проведения главного шоу фестиваля.
Личный автотранспорт
Из-за большого количества гостей на фестивале организаторы рекомендуют заранее спланировать маршрут с учетом повышенного трафика и ограничения движения на нескольких улицах рядом с местом проведения фестиваля. Также необходимо заранее позаботиться о заправке автомобиля.
По возможности организаторы рекомендуют отказаться от личного транспорта и добраться до фестиваля на рейсовых автобусах и электропоездах.