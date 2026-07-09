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Общество9 июля 2026 10:50

В гости к «Танцу слонов»: выбираем лучший способ добраться до Кунгура

Власти рассказали как удобно добраться до «Небесной ярмарки»
Елена СОФЬИНА
На «Небесную ярмарку» прилетели более 40 воздушных шаров.

На «Небесную ярмарку» прилетели более 40 воздушных шаров.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, в Кунгуре пройдет торжественное закрытие фестиваля «Небесная ярмарка» - праздник будет приурочен к 363-летию города.

Главное вечернее шоу «Музыка неба в единстве голосов» начнется на стадионе «Труд» в 19.00. Программу посветят Году единства народов России.

Зрители увидят экстремальное мотошоу от FMX13. Под живое выступление пермских групп Chicken Gun и ROCKY-2 они покажут акробатику в воздухе и прыжки с трамплинов на мотоциклах и снегоходе.

Ансамбли «ВОСКРЕСЕНИЕ», «ИВАНЫ» и «Ярмарка» исполнят народные «хиты» на русском, татарском, башкирском и коми-пермяцком языках, демонстрируя многонациональный Пермский край.

Завершится шоу знаменитым «Танцем слонов» - это завораживающее светомузыкальное представление, когда огромные купола шаров синхронно поднимаются и опускаются в такт музыке.

Вход на главное шоу осуществляется по билетам. Возрастное ограничение 6+

КАК ДОБРАТЬСЯ

Электрички

Доехать до Кунгура можно поездами пригородного сообщения по действующему расписанию, размещенному на сайте. До начала шоу в течение дня состоятся 7 рейсов:

Верещагино — Шаля (№6192/7176)

Отправление с Перми-2 в 07:06, прибытие в 09:14

Верещагино — Кунгур (№7162)

Отправление в 08:47, прибытие в 10:55

Пермь 2 — Кордон (№7164)

Отправление в 11:14, прибытие в 13:14

Пермь 2 — Кишерть (№7166)

Отправление в 13:39, прибытие в 15:15

Пермь 2 — Кишерть (№7168)

Отправление в 15:49, прибытие в 17:51

Верещагино — Кишерть (№7170)

Отправление в 17:52, прибытие в 19:28

Пермь 2 — Шаля (№7172/7178)

Отправление в 18:30, прибытие в 20:36

Стоимость билетов 283 руб. Билеты можно купить в кассах вокзала Пермь-2, через приложение РЖД или на сайте ppk59.ru.

Кроме того, после завершения шоу для гостей запустят дополнительный электропоезд Кунгур-Пермь.

Он прибудет на станцию «Кунгур» 12 июля в 00:49, сразу после церемонии закрытия фестиваля, а затем совершит остановку на станции «Шпальник», ближайшей к месту проведения главного шоу.

Стоимость проезда: полный билет — 283 рубля, льготный — 142 рубля. Билеты можно приобрести в кассах и в приложении РЖД.

На Пермь-2 поезд прибудет в 02:50, где пассажиров встретят трамваи № 12 «Пермь-2 — Школа № 107» и № 4 «Пермь-2 — м/р Висим» (идет по ул. Революции), № 5 «Пермь-2 — ОАО «Велта». Они отправится в 03:16 и проследуют по маршруту со всеми остановками.

Автобусы

На автобусе можно добраться до Кунгура на маршрутах № 675, 677, 555, 707, 812 до остановки «Кунгур Автокасса».

Стоимость билетов от 291 руб. Информацию о рейсах и наличии билетов следует уточнять в кассах автовокзала, через мобильное приложение или на сайте avperm.ru.

Организаторы отмечают, что автокасса и железнодорожный вокзал расположены в непосредственной близости от места проведения главного шоу фестиваля.

Личный автотранспорт

Из-за большого количества гостей на фестивале организаторы рекомендуют заранее спланировать маршрут с учетом повышенного трафика и ограничения движения на нескольких улицах рядом с местом проведения фестиваля. Также необходимо заранее позаботиться о заправке автомобиля.

По возможности организаторы рекомендуют отказаться от личного транспорта и добраться до фестиваля на рейсовых автобусах и электропоездах.