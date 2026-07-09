В гости к «Танцу слонов»: выбираем лучший способ добраться до Кунгура

На «Небесную ярмарку» прилетели более 40 воздушных шаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, в Кунгуре пройдет торжественное закрытие фестиваля «Небесная ярмарка» - праздник будет приурочен к 363-летию города.

Главное вечернее шоу «Музыка неба в единстве голосов» начнется на стадионе «Труд» в 19.00. Программу посветят Году единства народов России.

Зрители увидят экстремальное мотошоу от FMX13. Под живое выступление пермских групп Chicken Gun и ROCKY-2 они покажут акробатику в воздухе и прыжки с трамплинов на мотоциклах и снегоходе.

Ансамбли «ВОСКРЕСЕНИЕ», «ИВАНЫ» и «Ярмарка» исполнят народные «хиты» на русском, татарском, башкирском и коми-пермяцком языках, демонстрируя многонациональный Пермский край.

Завершится шоу знаменитым «Танцем слонов» - это завораживающее светомузыкальное представление, когда огромные купола шаров синхронно поднимаются и опускаются в такт музыке.

Вход на главное шоу осуществляется по билетам. Возрастное ограничение 6+

КАК ДОБРАТЬСЯ

Электрички

Доехать до Кунгура можно поездами пригородного сообщения по действующему расписанию, размещенному на сайте. До начала шоу в течение дня состоятся 7 рейсов:

Верещагино — Шаля (№6192/7176)

Отправление с Перми-2 в 07:06, прибытие в 09:14

Верещагино — Кунгур (№7162)

Отправление в 08:47, прибытие в 10:55

Пермь 2 — Кордон (№7164)

Отправление в 11:14, прибытие в 13:14

Пермь 2 — Кишерть (№7166)

Отправление в 13:39, прибытие в 15:15

Пермь 2 — Кишерть (№7168)

Отправление в 15:49, прибытие в 17:51

Верещагино — Кишерть (№7170)

Отправление в 17:52, прибытие в 19:28

Пермь 2 — Шаля (№7172/7178)

Отправление в 18:30, прибытие в 20:36

Стоимость билетов 283 руб. Билеты можно купить в кассах вокзала Пермь-2, через приложение РЖД или на сайте ppk59.ru.

Кроме того, после завершения шоу для гостей запустят дополнительный электропоезд Кунгур-Пермь.

Он прибудет на станцию «Кунгур» 12 июля в 00:49, сразу после церемонии закрытия фестиваля, а затем совершит остановку на станции «Шпальник», ближайшей к месту проведения главного шоу.

Стоимость проезда: полный билет — 283 рубля, льготный — 142 рубля. Билеты можно приобрести в кассах и в приложении РЖД.

На Пермь-2 поезд прибудет в 02:50, где пассажиров встретят трамваи № 12 «Пермь-2 — Школа № 107» и № 4 «Пермь-2 — м/р Висим» (идет по ул. Революции), № 5 «Пермь-2 — ОАО «Велта». Они отправится в 03:16 и проследуют по маршруту со всеми остановками.

Автобусы

На автобусе можно добраться до Кунгура на маршрутах № 675, 677, 555, 707, 812 до остановки «Кунгур Автокасса».

Стоимость билетов от 291 руб. Информацию о рейсах и наличии билетов следует уточнять в кассах автовокзала, через мобильное приложение или на сайте avperm.ru.

Организаторы отмечают, что автокасса и железнодорожный вокзал расположены в непосредственной близости от места проведения главного шоу фестиваля.

Личный автотранспорт

Из-за большого количества гостей на фестивале организаторы рекомендуют заранее спланировать маршрут с учетом повышенного трафика и ограничения движения на нескольких улицах рядом с местом проведения фестиваля. Также необходимо заранее позаботиться о заправке автомобиля.

По возможности организаторы рекомендуют отказаться от личного транспорта и добраться до фестиваля на рейсовых автобусах и электропоездах.