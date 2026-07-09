Откололись три огромных куска керамогранита: в подъезде жилого дома в Перми на девочку рухнула плитка

Следователи проводят проверку. Фото: скриншот с камеры наблюдения

Соцсети облетело жуткое видео, снятое на камеру наблюдения в одном из домов в ЖК «Экопарк Сосновый» на улице Борцов Революции. На кадрах две маленькие девочки стоят в подъезде, как вдруг со стены откалываются три огромных куска плитки и падают на одну из девочек. От удара бедняжка едва не упала на пол. На этом видео обрывается и что происходило дальше - неизвестно.

В краевом следственном комитете "КП-Пермь" сообщили, что инцидент произошел 7 июля.

- В социальных медиа сообщается, что в одном из жилых домов по улице Борцов Революции со стены упала плитка из керамогранита и травмировала несовершеннолетнюю. Следствием изучаются все доводы, приведенные в публикации, и будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Ход проверки контролирует краевая прокуратура.

Насколько серьезные травмы получила девочка, официально не сообщается, в телеграм-канала пишут, что ребенок отделался ушибами. Видео с произошедшим опубликовано в нашем канале в Макс.

UPD: Следователи возбудили угоовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Санкции статьи, в зависимости от ее части, предусматривают наказание в виде крупного штрафа, либо реального лишения свободы.

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