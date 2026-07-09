Даже прохладное уральское лето обещает закончиться: синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящие выходные

А в середине июля в Прикамье и вовсе возможно арктическое вторжение. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето опять решило утроить пермякам экзамен на стрессоустойчивость: в этом году в разгар уральской жары термометры итак едва дотягивают до +28, а небо постоянно обрушивает дожди и грозы, а сейчас даже такое уральское лето, похоже, подходит к концу.

- С пятницы, 10 июля, погода в Прикамье вновь изменится не в лучшую сторону - регион окажется во власти малоподвижного циклона с Каспийского моря, - объяснил доктор географических наук и доцент географического факультета Пермского университета Андрей Шихов. – А это - очень влажная воздушная масса, создающая все условия для значительных осадков. Дожди в первой половине дня 10 июля сначала начнутся на юго-востоке края, а во второй половине дня – уже в Перми.

Интенсивность осадков в некоторых районах может быть очень значительной, также сохраняется и большая вероятность локальных, но очень сильных ливней. Предстоящие суббота и воскресенье тоже обещают быть очень влажными.

Суточные колебания температур сгладит облачность: ночи останутся по-летнему теплыми (+15…+20°), а днем из-за плотной пелены облаков будет достаточно прохладно - всего +20...+22°.

- Однако кратковременные прояснения все же возможны, и в эти моменты столбик термометра сможет подниматься до комфортных +25°, - говорит Андрей Шихов.

Каспийский циклон сохранит свое влияние на погоду до конца выходных, а далее в Прикамье наступит период умеренно теплой погоды с температурным фоном +20...+25° и осадками. Но на этом погодные сюрпризы не заканчиваются. Среднесрочные прогнозы и вовсе указывают на риск непродолжительного арктического вторжения в середине июля. Если оно состоится, то пермяков может ждать заметное похолодание.

- Впрочем, до этого времени еще неделя, и долгосрочный прогноз может еще поменяться, - успокаивает синоптик.

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