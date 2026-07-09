«Подари свой час для Победы»: волонтеры Перми объединились для помощи бойцам СВО

Фото: группа ВК «Подари свой час для Победы».

Ежегодно в Пермском крае десятки гражданских инициатив получают финансовую поддержку от региональных властей. В этом году одним из победителей конкурса Фонда грантов губернатора стал проект с говорящим названием - «Подари свой час для Победы».

В проекте участвуют 17 учебных учреждений

Проект представляет собой сеть добровольческих мастерских, развернутых при храме Иверской Иконы Божией Матери, которые находятся на Центральном рынке. Это место стало настоящим тыловым центром, где каждый желающий вне зависимости от возраста и физических возможностей может внести свой вклад в общее дело.

- Начиналось все в феврале 2023 года, когда по инициативе прихожан мы организовали первую швейную мастерскую, - рассказала руководитель проекта Наталья Морозова. - В марте к нам подключились педагоги и студенты Пермского колледжа предпринимательства и сервиса, которые качественно и быстро отшили флисовые толстовки. На этом опыте мы написали проект «Подари свой час для Победы», который был поддержан фондом Президентских грантов, а впоследствии и фондом грантов губернатора Пермского края.

Благодаря такой поддержке более 10 тысяч пермских студентов и школьников смогли внести личный вклад в общее дело помощи участникам СВО. А чтобы юные волонтеры могли работать бесперебойно, губернатор Дмитрий Махонин лично поддерживает проект материалами.

В настоящий момент в «Подари свой час для Победы» участвуют 17 учебных учреждений. Работа организована как на базе мастерских, так и на базе самих учебных учреждений.

- У нас даже организовано наставничество студентов над школьниками: к примеру, студенты железнодорожного института дружат с учениками 42 школы, старшие проводят мастер-классы по изготовлению сухого армейского душа и плетению нашлемников, младшие – учатся и тоже помогают. А с сентября в рамках этого проекта куратором у ребят будет участник СВО, который будет помогать им, а также проводить уроки мужества.

В храме - три мастерских

В храме действует три мастерских: две - по пошиву изделий для участников СВО, где кроят футболки, простыни для госпиталей, антидроновые пончо, одеяла и нательное белье. И еще одна мастерская - по плетению сетей и изготовлению подушек для госпиталей и детских домов, здесь же собирают сухие армейские души.

Фото: группа ВК «Подари свой час для Победы».

География добра давно вышла за пределы церковной общины. Каждый раз, когда в Перми проходят молодежные мероприятия, волонтеры проекта проводят выездные мастер-классы и участвующие в них ребята не только осваивают новый полезный навык, но и чувствуют сопричастность к поддержке наших защитников.

Помощь волонтеров измеряется не только погонными метрами сетей или количеством готовых посылок. Духовная поддержка играет не менее важную роль. Волонтеры молятся за наших защитников и лично встречаются с бойцами, возвращающимися из зоны боевых действий.

- На днях мы встречались с бойцом с позывным «Добрыня», он сказал простые, но очень ценные слова - на фронте нужно все, что делают труженики тыла. Каждая сеть, каждое одеяло, каждый сухой душ, каждая сшитая вещь - это реальная помощь нашим защитникам на передовой. Двое Героев России из Пермского края - Алексей Линев и Павел Евлашевич лично встречались со студентами и школьниками - партнерами нашего проекта.

Фото: группа ВК «Подари свой час для Победы».

Благодаря «Подари свой час для Победы» на СВО уходят коробки с гуманитарным грузом, который согревает наших бойцов в холодных окопах и спасает жизни. А загружают в машины, регулярно уходящие в зону СВО, все изготовленное своими руками сами же ребята.

Ну а главным фундаментом этой необходимой и бесперебойной работы служит поддержка Фонда грантов губернатора Пермского края, благодаря которой у неравнодушных жителей всегда есть ресурсы, чтобы помогать фронту системно и эффективно.

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