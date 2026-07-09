В среду, 8 июля, вопрос с топливом обсудили на заседании оперштаба. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ситуация с бензином в Перми и Пермском крае на 9 июля

В Перми ситуация с бензином остается под контролем. Да, на заправках есть заметные очереди, но и топливо на них есть. Краевые власти официальных ограничений на продажу топлива не вводили, но одна из крупных сетей АЗС ввела ограничение на продажу – 30 литров на автомобиль, в другой, тоже крупной сети, ввели еще более строгое ограничение – 10 литров в сутки на автомобиль. Одна из сетей АЗС изменила график работы, полностью отказавшись от ночных смен.

Последние новости о ситуации с бензином в Перми на 9 июля 2026

Вчера, 8 июля, вопрос с топливом обсудили на заседании оперштаба. Краевому Минтрансу поручили провести переговоры с перевозчиками, чтобы обеспечивалась своевременную заправку автобусов, а главам округов велели держать на особом контроле ситуацию с перевозками на муниципальных маршрутах, и быстро решать возникающие проблемы.

Не могли не обсудить и главную тему для всех автомобилистов региона - обеспечение бензином заправки. В Пермском УФАС сказали, что за последнюю неделю компания «Лукойл» нарастила поставки топлива.

- Приоритетные поставки бензина идут в те районы, где в основном представлены заправки только этого оператора. Компания перестроила логистику для ритмичного снабжения АЗС. Планируется, что будет усилена работа и на самих заправках: например, будут задействованы дополнительные операторы, особенно перед выходными днями, - говорят краевые власти.

Где в Перми есть бензин

Также для удобства автомобилистов появились специальные приложения с картой, на которой есть все пермские АЗС.

Нажав на заправку, видно время последней покупки и наличие конкретного топлива. Водители сами могут оценить, где с высокой долей вероятности сейчас есть бензин. Перейти на приложения с картой запровок можно, нажав сюда и сюда. Также, можно открыть карту Яндекса, в поисковой строке вбить слово «топливо» и на карте появятся заправки с ценой на бензин и его наличием на конкретной заправке.

Вот так выглядит скриншот с одного из приложений.

Как сообщает Росстат, за неделю с 30 июня по 6 июля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 4,56 руб., до 78,01 руб. за литр.

Стоимость бензина АИ-92 выросла на 4,11 рублей, до 74,49 рублей за литр, АИ-95 — на 4,98 рублей, до 80,33 рублей за литр, АИ-98 — на 24 копеек, до 96,22 рублей за литр, дизельное топливо подорожало на 3,44 рублей, до 87,91 рублей за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 72,04 рублей за литр.

Когда наладится ситуация с бензином

Ситуация с нехваткой бензина и дизеля в России находится под пристальным контролем руководства страны и лично Владимира Путина. В среду, 8 июля, Президент России провел третье за месяц совещание, где обсудили нехватку топлива и меры, которые предпринимает власть для разрешения кризисной ситуации.

Отчет по уже сделанной работе представил зампред правительства страны Александр Новак. В начале речи он признал: противник предпринял несколько удачных атак на нефтеперерабатывающие заводы. Некоторые были повреждены настолько, что пришлось временно остановить их работу. Отсюда и сокращение производства бензина и дизельного топлива.

- В целом пока ситуация остается непростой, - констатировал Александр Новак. - Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов его доставки до потребителей.

Кроме того, возникшая ситуация серьезно повысило спрос на бензин и дизель – люди стали запасаться впрок. В цифрах – спрос увеличился на треть по сравнению с тем же периодом 2025 года. И это тоже дестабилизировало ситуацию.

Итоговый результат – очереди на заправках.

Президент назвал трудности с бензином в стране временным явлением и дал кабмину ряд поручений. Подробнее о заявлениях президента читайте в материале KP.RU.