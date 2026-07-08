«Я схватила его за грудь и стала выталкивать в тамбур»: актер «Реальных пацанов» и «Знахаря» устроил ночной дебош в поезде Москва – Пермь

Актёр Михаил Орлов устроил ночной скандал с нецензурной бранью в поезде Москва – Пермь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Михаил Орлов, известный по фильмам «Реальные пацаны», «Знахарь» и «Я худею», устроил ночной скандал с нецензурной бранью и оскорблениями женщин в поезде Москва – Пермь. Пассажирам пришлось вызывать наряд полиции, который увез артиста.

Ночь с 6 на 7 июля в плацкартном вагоне поезда, следовавшего из Москвы в Пермь, запомнится пассажирам надолго. По словам очевидцев, которые рассказали о случившемся в соцсетях, актёр сел в плацкартный вагон поезда до Перми.

«Ничего не предвещало плохого, всё как обычно – плацкарт, пассажиры. С нами сел мужчина седоватый с бородой. Только все уснули, как началось шоу. Этот седовласый мужчина начал громко кричать и нецензурно выражаться», – пишет пермячка, которой не посчастливилось оказаться попутчицей Михаила.

Пассажиры сделали замечания буйному соседу, но, по их словам, это не принесло результата: «Полный вагон детей, он всех женщин начал оскорблять. Это был какой-то кошмар!»

После неудачных попыток успокоить мужчину пассажиры направились за помощью к проводнику, который вызвал наряд полиции на ближайшей станции. «Пока мы до неё ехали, этот человек не мог успокоиться и продолжал кричать на весь вагон. Тут всё-таки нервы мои не выдержали, пришлось перейти к рукопашному бою», – с ужасом вспоминает пассажирка.

Пермячка рассказала «КП»-Пермь» , что ее терпение лопнуло, когда буйный сосед начал оскорблять детей.

- Я схватила его за грудь и стала выталкивать в тамбур, на помощь мне пришел другой пассажир, который удерживал его в тамбуре, чтобы он хоть немного успокоился. И только в Костроме уже в 6 утра его задержали.

Пермячка узнала, что скандалист – актёр Михаил Орлов, лишь когда наряд полиции уже забирал его, а он назвал себя. После этого звезду опознали и другие пассажиры, которые тут же начали обсуждать его вызывающее поведение.

- Актер ты или нет - это не повод выражаться матом и кричать на весь вагон в три часа ночи, - говорит пассажирка.

Пост с рассказом очевидцев набрал в соцсетях десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. В интернете мнения разделились: одни защищают актёра, другие – возмущены. «Творческий человек... Может, он роль репетировал, в образ вживался... а вы его в обезьянник определили!!» – иронизирует один из комментаторов. «Эх, а хороший актёр раньше был», – сожалеют поклонники. Другие отмечают, что подобное поведение очень похоже на Орлова: «Да это Миша, он такой и есть».

Нашлись и те, кто знает актёра лично. В разговоре с «КП»-Пермь» соседка актёра рассказала, что с Михаилом уже случалось подобное, когда он злоупотреблял алкоголем:

«Делали ему замечание, и он сразу утихал, до оскорблений ни разу не доходило. Сейчас мы его видим очень редко: по приезду домой он два дня выпивает, а потом тишина. Когда Михаил появляется в Перми, у него живёт внучка, летом на велосипеде видим его трезвым. Я не могу сказать, что он агрессивный, не замечала».