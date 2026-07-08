Последние дни настоящего лета: до середины августа в Прикамье ожидается дождливая погода

Синоптики обещают дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Только пермяки успели порадоваться жаре и яркому солнцу, как синоптики опять дают огорчительный прогноз. Как сообщает телеграм-канал «СИНОПТИКА — о погоде в России», с 13 июля по 17 августа на Европейской территории России и Урале будет преобладать дождливая погода.

- Такой прогноз дает ансамблевая модель ECMWF, которая рассчитывает 100 возможных сценариев развития атмосферных процессов. На прогностических картах четко выделяется обширная зона избыточных осадков — она протянется от Украины до Зауралья. Засуха и сильная продолжительная жара на этих территориях крайне маловероятны, - сообщают метеорологи.

При этом, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в течение месяца в Европе и Западной Сибири погода останется жаркой, а на европейской части России температура ожидается ниже климатической нормы.

Так что, если эти прогнозы оправдаются, на этой неделе нас ждут последние дни настоящего лета с температурой +25...+27 градусов. В дальнейшем температура ожидается в районе +20 градусов.