Участники СВО – в приоритете

Крупнейшей реабилитационной базой в регионе является Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн. Фото: Минздрав Пермского края.

Наше государство оказывает всевозможную помощь защитникам Отечества, которые принимают участие в специальной военной операции. Различные меры поддержки, которые постоянно расширяются и совершенствуются, предусмотрены и для членов семей военнослужащих. Это касается и порядка оказания медицинской помощи, которая для данной категории граждан предоставляется во внеочередном порядке.

Помощь вне очереди

Действие полиса ОМС возобновляется после возвращения демобилизованного участника спецоперации домой, для этого достаточно оформить заявление через «Госуслуги» либо лично обратиться в одну из страховых медицинских организаций, работающих в Пермском крае (можно вернуться в ту, где обслуживался до военной службы).

- Страховые медицинские организации осуществляют сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей на всех этапах оказания медицинской помощи, - рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Татьяна Мельникова. - Порядок оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий прописан в специальном разделе Программы государственных гарантий бесплатного предоставления гражданам медицинской помощи. Главное, о чем нужно знать – участники СВО всегда получают медпомощь во внеочередном порядке - вне зависимости от ее вида и формы.

По поручению Президента РФ Владимира Путина, четвертый год в России работает государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», с которым в вопросах медицинского обеспечения тесно сотрудничает Фонд обязательного медицинского страхования.

При согласии участника СВО фонд «Защитники Отечества» предоставляет в Территориальный фонд ОМС Пермского края сведения о месте нахождения человека, его контактные данные, информацию о возможных ограничениях в состоянии здоровья, затрудняющих самостоятельное обращение в медицинскую организацию. В свою очередь ТФОМС направляет полученную информацию в медицинскую организацию, выбранную участником CВО для получения первичной медицинской помощи.

И так, какую помощь получают участники СВО во внеочередном порядке?

Первичная медико-санитарная помощь

Для получения первичной медико-санитарной помощи участнику СВО необходимо прикрепиться к выбранной медицинской организации. Первичная консультация проводится в течение одного рабочего дня с момента обращения.

Для оценки состояния здоровья, выявления хронических заболеваний, факторов риска, определения группы здоровья и дальнейшего лечения, назначается диспансеризация. Все необходимые мероприятия проводятся в течение одного месяца с момента получения данных об участнике СВО и в рамках одного рабочего дня.

Поликлиника может выделить фиксированное время и даты приема для прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения.

При необходимости врач-терапевт назначает дополнительные обследования и консультации в день прохождения первого этапа диспансеризации или в период, не превышающий:

- 3 рабочих дней после проведения 1-го этапа диспансеризации в случае, если пациент проживает в городском населенном пункте;

- 10 рабочих дней, если ветеран СВО находится в сельской местности или в отдаленном населенном пункте.

В случае, если участнику спецоперации, проживающему в отдаленном населенном пункте, требуется динамическое наблюдение, оно может быть организовано с использованием телемедицинских технологий.

При этом медицинская организация должна выделить отдельного медработника, который координирует предоставление участнику СВО первичной медицинской помощи во внеочередном порядке.

Если по состоянию здоровья участник спецоперации не может лично посетить поликлинику, медицинская бригада со всем необходимым оборудованием приедет на дом.

Консультирование медицинским психологом

На всех этапах оказания медицинской помощи участник СВО может обратиться за консультацией к медицинскому психологу. Она проводится как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача. Помощь психолога также могут получить и члены семьи военнослужащего.

Задача специалиста - помочь пациенту преодолеть симптомы посттравматического стрессового расстройства, адаптироваться к мирной жизни и стабилизировать эмоциональное состояние.

Специализированная помощь

При наличии показаний специализированная медицинская помощь, в том числе – высокотехнологичная – также оказывается участникам СВО в приоритетном порядке. Она применяется при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий. Лечение проводят врачи-специалисты в организациях здравоохранения всех уровней - от поликлиники до высокоспециализированных федеральных центров.

- Высокотехнологичная медицинская помощь применяется в тех случаях, когда серьезное заболевание или состояние пациента уже не поддается стандартным методам терапии, - дополняет Татьяна Мельникова. - Она включает в себя наиболее сложные и дорогостоящие виды обследований и лечения.

Специализированная медицинская помощь оказывается в условиях стационаров или дневных стационаров. При этом участники спецоперации имеют преимущественное право на госпитализацию в одно- и двухместные палаты (при наличии).

Медицинская реабилитация

Медицинская реабилитация проводится в стационаре, амбулаторных условиях и/или на дому с использованием телемедицинских технологий. При оказании медицинской реабилитации на дому на период лечения в соответствии с клиническими рекомендациями пациенту бесплатно предоставляются необходимые для восстановления медицинские изделия.

При наличии показаний участникам СВО доступна продолжительная медицинская реабилитация – от месяца и больше. Как отметили в ТФОМС Пермского края, начиная с этого года в рамках ОМС доступна комплексная медицинская реабилитация после протезирования.

Санаторно-курортное лечение

Участники специальной военной операции имеют первоочередное право на получение санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям - вне зависимости от наличия инвалидности.