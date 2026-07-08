Жара, жажда, отеки: главный терапевт Минздрава Прикамья рассказала, почему летом отекают даже здоровые люди

Парадокс, с которым врачи сталкиваются каждое лето: пациенты ограничивают питье, а отеков становится только больше. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В жару привычная обувь внезапно становится тесной, а к вечеру любимые туфли или босоножки буквально впиваются в стопу. Отеки ног летом - это проблема, с которой сталкивается едва ли не каждый второй житель мегаполиса. Усугубляют ситуацию долгое сидение за рабочим столом или стояние на ногах, избыток соленой пищи, обезвоживание и резкий переход из прохладного кондиционируемого офиса на раскаленную улицу.

Вместе с главным терапевтом Минздрава Пермского края Натальей Корягиной разбираемся, когда летняя тяжесть в ногах является абсолютно нормальным физиологическим ответом на жару, а в каких случаях скрывает первые признаки серьезных заболеваний венозной системы.

Почему летом отекают даже здоровые люди?

- Парадокс, с которым я сталкиваюсь каждое лето: пациенты ограничивают питье, а отеков становится только больше, - говорит Наталья Корягина. - Объясню по-простому. Наш организм — система умная. Если воды поступает мало, для мозга это сигнал тревоги. Он дает команду: задерживать каждую молекулу натрия. А где натрий - там неизбежно задерживается вода. Так и получается замкнутый круг: мало пьем — копим «лишнюю» жидкость в тканях ног.

Золотое правило лета: 30-35 миллилитров чистой негазированной воды на килограмм веса. Для хрупкой женщины это примерно 1,8–2 литра в сутки. Для мужчины — 2,5–3 литра. Пить нужно часто и понемногу, основной объем — до 17.00. Вечером, за пару часов до сна, действительно лучше ограничиться несколькими глотками, чтобы дать почкам ночной отдых.

Соль, сахар и алкоголь: три «белых» врага для сердца и вен

- Борьба с летними отеками начинается не в спальне с поднятыми ногами, а на кухне и в ресторане. Запомните: один грамм соли задерживает в организме до 100 миллилитров воды, а ведь соль уже есть в хлебе, сыре, соусах. Съели тарелку окрошки с колбасой или шашлык с маринадом — получили «груз» на вены.

Безопасный лимит — чайная ложка без горки на весь день.

- Сахар и быстрые углеводы: сладкая газировка, пломбир в вафельном стаканчике, горы черешни за один присест — это инсулиновый всплеск. А инсулин косвенно помогает задерживать тот самый натрий. Результат — знакомые «подушки» на щиколотках.

Еще один «враг» - это алкоголь. Пиво и коктейли — это двойной удар по сосудам. Сначала они обезвоживаются, а соль и сахар из закуски моментально «запирают» воду в тканях.

В жару пересмотрите меню: включите в него продукты-помощники с калием и магнием. Калий - антагонист натрия, он мягко выводит излишки соли и воды. Это вся огородная зелень, особенно петрушка и укроп, запеченный картофель, курага, бананы, смородина. Хороши для сосудов гречка и овсянка. Арбуз и дыня - природные мочегонные, но есть их нужно отдельно от соленых закусок, иначе получите обратный эффект.

Правильная обувь

- Ноги летом требуют свободы, но свобода свободе рознь. Я советую покупать летнюю обувь на полразмера или размер больше обычного. В жару стопа расширяется, это физиология, а тесные туфли передавливают мягкие ткани - и отток крови и лимфы замедляется. Идеальная высота каблука - 3, максимум 5 сантиметров.

Плоский ход (кеды или балетки) не менее вреден, чем 12-сантиметровая шпилька. Стопа распластывается, перестает работать важнейший «насос» — икроножная мышца. А ведь именно она помогает сердцу качать кровь снизу вверх. Весь день на плоской подошве — гарантированная тяжесть в ногах к вечеру.

- Материал обуви - кожа или качественный текстиль. Дерматин и пластик создают парниковый эффект, сосуды перегреваются, расширяются, кровь застаивается. Что касается шлепанцев, это обувь для маршрута «лежак — море — лежак». Для прогулки по городу нужны босоножки с фиксацией пятки. Иначе пальцы рефлекторно поджимаются, нарушается биомеханика шага, перенапрягается голень.

Да, лучшим лекарством для вен в жару является ходьба: икроножные мышцы сокращаются и, как насос, выталкивают кровь вверх. Но устраивать прогулки с полудня до 16 часов не стоит: это время максимальной тепловой нагрузки и на вены, и на сердце. Ходите утром до 11 или вечером после 18.

- Норма для здоровья сосудов и сердца - 7–10 тысяч шагов в день. Не надо ставить олимпийские рекорды. Лучше пройтись полчаса утром и полчаса вечером, чем героически «наматывать» круги по жаре. И выбирайте не раскаленный асфальт, а грунтовые дорожки в парке или траву. Прогулка босиком по газону или теплому песку — это еще и отличный точечный массаж стоп для стимуляции венозного оттока.

Фото: Абрамов Сергей.

Вечерние ритуалы для здоровых сосудов

- Три моих любимых назначения, которые я выписываю даже без рецепта: контрастный душ, ванночки и поза «ноги выше головы».

Струю воды на ноги снизу вверх: от стоп к колену. Чередуем теплую и прохладную воду. Заканчиваем обязательно прохладной. Не ледяной, чтобы не спровоцировать спазм, а именно прохладной. Пара минут — и ощущение «гудящих» ног уходит.

Ванночки делать только комнатной температуры, горячая вода под запретом. Добавляем в воду морскую соль, можно с мятой или экстрактом хвои. 10-15 минут перед сном отлично разгружают уставшие за день сосуды.

Воды отлично разгружает уставшие за день сосуды. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Еще одно простое и мощное средство - поза «ноги выше головы».

- Лягте на диван, положите голени на высокий валик или поднимите ноги на стену. 15 минут в день. В этой позе хорошо сделать простое упражнение: тянем носки на себя — от себя, вращаем стопами по кругу. Мышечная помпа работает, а сердцу легко, потому что венозная кровь возвращается к нему практически самотеком.

А если вам предстоит долгий перелет, многочасовая дорога за рулем или стоячая работа - используйте компрессионные гольфы первой степени. Профилактический трикотаж можно использовать и при здоровых венах: он создает правильное давление: максимальное на лодыжке, к колену оно снижается, помогая венам поднимать кровь. Современные летние модели тонкие, дышащие, незаметные под одеждой.

КСТАТИ

Простые упражнения для офиса и дома, которые делаем каждые полтора-два часа:

«Носки-пятки»: сидя на стуле, поднимаем и опускаем носки, потом пятки.

«Алфавит»: вытянули одну ногу и рисуем стопой буквы в воздухе.

Марш на месте с высоким подниманием коленей, одна минута.

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