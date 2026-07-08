Волонтерят целыми семьями: истории пермяков, которые служат и помогают людям

Для многих пермяков День семьи, любви и верности имеет особый смысл: их семья - это не только родные стены, но и сплоченная команда. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля, в День семьи, любви и верности, мы привыкли говорить о тихом домашнем счастье, уютных вечерах и признаниях в любви. Но для многих пермяков этот праздник имеет особый смысл: их семья - это не только родные стены, но и сплоченная команда, а главный залог их семейного благополучия - это помощь землякам. Сегодня мы рассказываем истории жителей нашего края, для которых служение людям стало главным делом жизни.

Мама и две дочери стали коллегами ради тяжелобольных детей

Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Первые наши герои - это семья волонтеров, дарящих тепло своего сердца особенным ребятишкам. Мама и две дочери стали коллегами, чтобы помогать детям с неизлечимыми заболеваниями.

Елизавета Пепеляева слышала о благотворительном фонде «Дедморозим», но не задумывалась, что команде нужны врачи. Вакансию в службе паллиативной помощи заметила подруга Елизаветы, и девушка откликнулась, а вслед за ней в команду фонда пришли ее мама Виктория и сестра Екатерина.

Виктория 30 лет работает в медицинской сфере: от участкового врача до фармбизнеса. Елизавета была участковым педиатром, а Екатерина — ветеринарным врачом. В «Дедморозим» Лиза с мамой стали врачами в Службе качества жизни, а Екатерина – координатор нянь в Службе заботы.

- В обязанности врача по паллиативной помощи входит динамическое наблюдение за ребенком: контроль состояния, обеспечение расходными материалами, определение показаний к оборудованию. То есть наша главная задача — сделать жизнь ребят с тяжелыми заболеваниями максимально комфортной, - говорит Елизавета.

- Не менее важен и контакт с самим ребенком. Если он не говорит, то часто оказывается очень чувствительным к прикосновениям, поэтому необходимо его погладить или просто тихо побыть рядом. Это помощь не экстренная, а плановая, однако она очень нужна детям, их мамам и папам, - продолжила Виктория.

По словам Екатерины, должность координатора нянь тоже требует умения находить общий язык с любым человеком. В этом ей помогает предыдущий опыт работы: «Будучи ветеринарным врачом, я много общалась с хозяевами животных: важно было узнать детали, потребности. И к каждому нужно было найти свой подход. Здесь - то же самое. Однако там я лечила, а тут занимаюсь поиском нянь и документами: составляю договоры, акты, отчеты. И я, как и хотела, осталась в помогающей сфере».

Совместная работа для Пепеляевых пока в новинку, но результат радует: они чаще видятся и чувствуют мощную эмоциональную поддержку в новом коллективе. Правда, рабочие разговоры уже добрались до семейного стола. Главу семьи тоже пробовали привлечь к делам «Дедморозим», но он пока не решился, шутят девушки.

Любовь, зародившаяся на службе

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Жизненные пути двух лейтенантов полиции - инспектора дорожно-патрульной службы и инспектора по исполнению административного законодательства - пересеклись в 2019 году, когда они еще не планировали связать свою судьбу с органами внутренних дел.

Затем им пришлось на некоторое время расстаться, так как молодой человек отправился служить в армию. Вернувшись, он, как и многие, искал свой путь. А вот она уже знала, куда стремится.

В июле 2023 года девушка пришла работать в отдел МВД России «Краснокамский». Спустя три месяца, вдохновленная и увлеченная службой, она сумела убедить молодого человека вступить в ряды полицейских. В 2025 году их стала объединять не только служба, но и любовь друг к другу - он и она стали мужем и женой. Сегодня пара является примером того, как можно успешно совмещать личную жизнь и профессиональную деятельность, находя поддержку и вдохновение в своем партнере.

Познакомились на катке

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России «Березниковский» познакомились 13 лет назад. Общая знакомая позвала обоих покататься на коньках. Любовь вспыхнула с первой встречи.

- Он сразу произвел на меня впечатление, - признается девушка. - Такой интересный, статный, ловкий. Мы начали встречаться, и мне никогда не было с ним скучно.

Спустя два года молодые люди купили золотые кольца и расписались. Большую свадьбу устраивать не стали, сделали все тихо, душевно и по-семейному. Сейчас они воспитывают двух прекрасных дочерей 11 и 6 лет.

Супруг с 2013 года работал во вневедомственной охране, потом служил в конвое, водителем в дежурной части, а сейчас - госинспектор технадзора. Работу он всегда совмещал с обучением в ведомственном вузе. Супруги ездили на сессии вместе, и девушка неизменно поддерживала любимого, помогая ему и в учебе.

- Помню, когда я дежурил в военкомате, у меня всегда был горячий ужин с доставкой по расписанию. Я не устаю восхищаться поддержкой жены всегда и во всем!

А вот и еще одна семейная история, которую нередко вспоминают супруги:

- Как-то 7 марта у нас ребенок заболел, а муж сказал мне, что это его единственный выходной, и он очень хочет покататься на лыжах. Мы поссорились. А через пару часов муж звонит, говорит, что сломал ногу. Что делать? Конечно, поехала выручать, потом в травмпункт. Какие могут быть обиды?

Молодая жена окончила педагогический колледж. Сначала работала в детском саду, затем перешла в сферу торговли. Сегодня она — инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. И это, конечно, ожидаемо: здесь пригодилось и педагогическое образование, и совместная учеба, и огромное желание проводить больше времени вместе.

Вне работы семья полицейских любит вместе покататься на лыжах, на велосипеде, погулять в лесу. Молодые люди мечтают о своем доме, небольшом участке в тихом уютном местечке, саде, который будут украшать цветы.

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