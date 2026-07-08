Пять интересных мест для походов в Пермском крае

Фото: Центр развития туризма Пермского края.

Пермский край славится своими природными достопримечательностями, которые не раз становились декорациями для фильмов. Рассказываем о пяти интересных местах для походов в Прикамье, куда можно отправиться этим летом. Что там можно посмотреть, как добраться и где остановиться.

Усьвинские столбы

Усьвинские столбы – один из самых узнаваемых природных объектов Пермского края. Каменный массив находится на берегу Усьвы, в семи километрах от одноименного поселка.

Фото: Центр развития туризма Пермского края.

Огромные вертикальные каменные столбы впечатляют своими размерами. Их высота достигает около 120 метров. Самый известный из них – Чертов палец. Имея высоту 70 метров, он как бы отделился от основного массива скалы. На вершинах Усьвинских столбов есть несколько смотровых площадок, где открывается красивый вид на изгибы реки и лесные просторы. А еще здесь можно сделать запоминающиеся фото.

Также Усьвинские столбы выбирают режиссеры фильмов в качестве декораций. Так, например, здесь снимали фильмы «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Время первых», «Одна».

Как добраться: От железнодорожного вокзала «Пермь II» доехать до места на пригородном поезде с пересадкой на станциях «Чусовская», «Кизел» или «Углеуральская». От ж/д станции «Усьва» пешком до Усьвинских столбов 7 км. От автовокзала в Перми через поселок Усьву ходят несколько рейсовых автобусов. Также можно доехать на автомобиле, расстояние составит 200 км. Нужно доехать до железнодорожного моста, оставить машину на импровизированной стоянке и пройти вдоль реки около 7 км.

Где остановиться: в поселке Усьва есть глэмпинг и гостиница «Легенда», в которой, кстати, тоже снимались эпизоды фильма «Географ глобус пропил».

За посещение Усьвинских столбов взымается экологический сбор 150 рублей.

Голубые озера

Необычные голубые озера находятся неподалеку от Александровска. Каждый год сюда приезжает множество туристов. Их привлекает необычный ярко-голубой цвет воды. Секрет такого явления давно известен. Озера появились на месте старых затопленных карьеров, где раньше добывали известняк. Взвесь мелких частиц известняка в воде и придает озерам уникальный бирюзовый цвет.

. Фото: архив "КП".

Самое крупное озеро - Глубокое (бывший Шавринский карьер), его длина составляет 800 метров, а глубина достигает 70 метров. В озере можно купаться и заниматься рыбалкой. На территории можно взять в аренду лодку, катамаран, байдарку или сапборд и отправиться в небольшое путешествие по озеру.

Как добраться: На автобусе Пермь - Александровск (через Березники), попросить водителя остановиться у отворота на Чаньвинский карьер, откуда пешком по асфальтовой дороге около 1,5 км. На машине из Перми - расстояние 234 км. Ехать до Березников, проехать через Яйву, свернуть направо у стелы «Александровск», доехать до Всеволодо-Вильвы, там по главной дороге до указателя «Карьер известняка».

Где остановиться: можно в палатке на берегу озера. На территории есть благоустроенная база отдыха.

Гора Колпаки

Название гора получила из за необычной формы скал, похожих на колпаки. Высота скал достигает 30 метров и это плюсом к высоте самой горы – 614 метров над уровнем моря.

Вид с горы Колпаки. Фото: Арсений Овчинников.

Горный массив Колпаки является границей Европы и Азии. В 2003 году неподалеку от горы установили соответствующий обелиск. «Азия». Так что можно фотографироваться, стоя одной ногой в Европе, другой – в Азии.

А еще именно здесь в XIX веке 14-летний мальчик открыл первое в России месторождение алмазов.

На вершину горы ведет деревянная лестница, которая заканчивается небольшой смотровой площадкой. Она оборудована лестницей и поручнями. Именно на этой площадке снималась одна из сцен документального сериала «Хребет России», посвященного природе, истории и культуре Урала.

Как добраться: Колпаки находятся в 240 километрах от Перми. На автомобиле по трассе Чусовой - Качканар доехать до деревни Промысла, съехать с трассы налево и еще 5 км по грунтовой дороге. Справа будет информационная вывеска, от которой начинается тропа наверх. Пеший подъём до вершины займёт 10-15 минут. На автобусе Пермь-Качканар, Пермь-Нижний Тагил или Пермь-Североуральск до деревни Промысла, далее в сторону деревни Медведка пешком или на попутке 5 км до тропы на гору Колпаки.

Фото: Марина Микрюкова.

Где остановиться: На Колпаки организуются туристические путешествия с ночевкой в палатке.

Жигаланские водопады

На реке Жигалан расположена одноименная система водопадов. Река течет в скалистом каньоне, с шумом и брызгами разбивается о каменные уступы.

Длина Жигалана около 8 километров, его устье ниже истоков на 700 метров, а русло представляет собой сплошной каскад больших и малых водопадов. Высота ступеней Жигаланских водопадов достигает 15 метров. Наиболее красивой считают нижнюю ступень каскада.

Путь к водопадам лежит через хребет Кваркуш, название которого в переводе с коми-пермяцкого означает «голый Урал», это огромное горное плато с небольшими горками, вытянувшееся с севера на юг на 60 километров.

Как добраться: Дорога не простая. Из Перми нужно ехать до Красновишерска, затем до поселка Золотанка и далее в южном направлении в сторону Кваркуша. Чтобы попасть на Жигаланские водопады со стороны Пермского края, необходимо пройти пешком хребет и спуститься на его восточный склон. Есть вариант ехать от города Североуральск Свердловской области – около 90 километров по лесовозной дороге.

Тропа к водопадам и на хребет Кваркуш идет по правому берегу Жигалана, поднимаясь вверх по склону. От начала тропы до первых водопадов примерно 700 метров. Путь к Жигаланским водопадам достаточно сложный, проходит по местам. Отправляться на этот маршрут желательно, уже имея за плечами опыт пеших турпоходов и в сопровождении инструкторов.

За посещение Кваркуша взымается экологический сбор 150 рублей.

Село Кын

В селе Кын на берегу реки Чусовой туристов ждут не просто пейзажи, а настоящие символы Урала: величественные скалы - Печка, Мултык, Великан и Денежный Камень. Эти места знакомы даже тем, кто никогда не был в Кыну - именно здесь снимали сцены для фильмов «Батя-2. Дед» и «Подельники».

В середине XIX века в селе на берегу речки Кын при строительстве завода была найдена бляшка с изображением медведя в пермском зверином стиле. Эта находка стала гордостью коллекции Строгановых. А образ - символом Пермского края. В честь этого здесь установлен памятник в виде такого медведя. У памятника уже есть легенда: если потереть руками медвежьи лапы, то к тебе придут сила и удачливость зверя-медведя.

Фото: Центр развития туризма Пермского края.

Как добраться: самый удобный способ доехать до Кына - на автомобиле. Расстояние до него из Перми - 236 км. Добираться около 4 часов. Вплоть до Лысьвы дорога асфальтированная. Последние 70 километров — довольно хорошая грунтовка, частично выложенная бетонными плитами, поэтому проехать по ней можно на любом легковом автомобиле. Но нужно быть готовым к тряске и тому, что ехать здесь быстро не получится.

Есть также вариант проезда с пересадками. Из Перми от автовокзала до станции Чусовой на автобусе, а там пересесть на электричку до станции Кын.

Или из Перми на автобусе от автовокзала до Лысьвы и от Лысьвы до станции Кын. Дорога займет от 5 часов, в зависимости от расписания транспорта и временем между пересадками.

Где остановиться: в селе есть гостиница и гостевой дом.