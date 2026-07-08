Эспланада на два дня превратится в пионерский лагерь

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Воспоминания о детских годах у многих пермяков связаны с отдыхом в летних лагерях. Несколько недель, проведенных за городом, у многих на всю жизнь остались в памяти как символ лета, дружбы, самостоятельности. Неудивительно, что в последнее время так модны стали «пионерлагеря для взрослых», которые позволяют хоть на краткое время вернуться в пору беззаботного детства.

Вот и организаторы «Стар Фест», главного семейного фестиваля Пермского края, решили подарить пермякам два дня в летнем лагере. Впрочем, не только детям или взрослым — всем поколениям без исключения!

- Кто-то по привычке называет лагерь «пионерским», кто-то — «детским», кто-то «загородным», но воспоминания о них у всех очень похожи — игры, орлятский круг, песни у костра, бои подушками и безобидные шалости, новые знакомства, друзья, а главное — это очень теплые воспоминания, которые люди несут с собой всю жизнь. Летний лагерь — объединяющий код для самых разных поколений, — говорят организаторы фестиваля.

Большой летний лагерь развернется в самом сердце Перми, на эспланаде в течение 11 и 12 июля. Туда стоит прийти всей семьей и погрузиться в добрую теплую атмосферу, в которой взрослые смогут ненадолго вернуться в детство, а дети — получат яркие воспоминания.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Лагерная линейка и зарядка, творческие кружки и шоу мыльных пузырей – даже самые солидные люди смогут забыть о взрослых проблемах и почувствовать себя ровесниками своих детей и внуков.

Пермяков ждут дворовые игры, веревочный курс — небольшая полоса препятствий с веселыми заданиями, бьюти-зона, где можно сделать аквагрим, украсить себя переводными татуировками, добавить блесток или ярких красок в волосы, а также так называемые свопы — обмены. Свопы cтали своеобразной традицией СТАР ФЕСТ. На зеленой площадке можно будет обменяться интересными экземплярами растений и рассады, поделиться секретами ухода за ними и узнать что-то новое от других гостей. А на площадку обмена игрушек дети смогут принести свои старые, но целые игрушки и прочитанные книги, чтобы обменять их на другие.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Во время мастер-классов гости фестиваля смогут сплести браслеты дружбы, нарисовать карту желаний семьи, склеить воздушного змея, сплести венок из полевых цветов.

И какой же лагерь без «тихого часа»? Но спать никого загонять не будут, в это время можно будет заняться йогой и медитацией вместе с профессиональными тренерами. Ну или похулиганить — устроить бой подушками.

Без орлятского круга и песен тоже не обойдется. Для этого в один день будет хоровая вечеринка, в другой — песни у костра вместе с дуэтом «Виа Весна». И конечно оба вечера на эспланаде будет проходить большая лагерная дискотека.

Подробности о фестивале: здесь.

СТАР ФЕСТ проходит при поддержке Правительства Пермского края, Министерства труда и социального развития Пермского края, Агентства новых технологий, в рамках летнего фестиваля «Город встреч».